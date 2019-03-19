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Панельки, серп, молот, Ленин: вышла игра-стратегия о строительстве социалистических городов

20.03.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Установить памятник Ленину, скульптурную композицию с серпом и молотом, построить кварталы панельных домов и развить плановую экономику — это вовсе не план коммунистов, приди они к власти. Это сценарий набирающей популярность компьютерной игры-стратегии Workers & Resources: Soviet Republic. Ее отличительная черта — внимание к деталям социалистического мира, в том числе архитектуре.

Workers & Resources: Soviet Republic стала доступна 15 марта. Действие игры разворачивается в вымышленной республике в Восточной Европе, которая граничит с СССР с одной стороны и с неназванной страной Западной Европы с другой. Игроку предстоит производить товары в условиях плановой экономики и торговать ими с соседями.


Скриншот Workers & Resources

В игре подробно проработаны производственные цепочки. Например, для того, чтобы произвести асфальт, понадобится добыть камень, переработать его в гравий и смешать с битумом, полученным из нефти. Большинство подобных шагов потребует строительства новых рудников и заводов. Цены на сырье и товары меняются с течением времени, при этом в игре используется две валюты: советский рубль и доллар США.


Скриншот Workers & Resources

Еще одной отличительной чертой Workers & Resources: Soviet Republic стало внимание к деталям социалистического мира. Игрок может устанавливать в городах памятники Ленину и скульптурные композиции с серпом и молотом, а для заселения рабочих строить панельные дома. Можно планировать и обустраивать жилые районы, создавать все, что может понадобиться вашим гражданам, чтобы они жили счастливой жизнью. Например, можно построить детские площадки, кинотеатры, таверны и магазины. А церкви можно взрывать при необходимости — ведь это же советская страна!


Скриншот Workers & Resources

Те, кто уже познакомился с игрой, отмечают ее реалистичность — если гражданам будет плохо жить в «стране советской», то они уйдут: «у меня люди в лес убежали и исчезли», — делится опытом геймер в официальной группе игры в «vk.ru».

Все виды транспорта в игре имеют реальные прототипы из СССР, Польши и других стран «Восточного блока».

Разработкой игры занимается независимая словацкая студия 3Division. Генеральный директор студии и автор игры Питер Адамчик живет в Словакии, где провел все свое детство внутри и вокруг панельных домов.


Скриншот Workers & Resources

Сейчас Workers & Resources: Soviet Republic находится в режиме раннего доступа. Это значит, что формально ее разработка еще не завершена, и студия проводит открытое бета-тестирование игры. По состоянию на 18 марта стратегия находится на втором месте в топе самых продаваемых игр в России.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Отличительная черта игры - внимание к деталям социалистического мира, в том числе архитектуре.
 
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