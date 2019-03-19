ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кроссы за 850 баксов?! Что носить весной нашему студенту, чтобы быть модным и не обанкротиться

20.03.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Зимние куртки и сапоги пора забрасывать в шкаф. Возникает логичный вопрос: а что носить этой весной? Специально для вас мы отобрали десять трендов, с которыми ваш образ будет актуальным: комментировать нашу подборку будет создатель бренда Ceremony дизайнер Роберт Воронецкий.


Фото: vk.com/robert.voronetsky

1. Рабочая униформа

Моду на спецовки строителей, костюмы пожарных и краги сталеваров ввел Херон Престон — молодой дизайнер, в прошлом работавший с Каньэ Уэстом. Дома высокой моды быстренько подхватили тренд, а локальный стритвир и масс-маркет сделали его более доступным. Также вы можете проявить смекалку и купить условную жилетку электрика в специализированном магазине: и деньги сэкономите, и из темы не выпадете.

Комментарий дизайнера: Это самый ироничный тренд именно для отечественной моды. Хирон Престон видит образ строителя и других рабочих совсем не так, как его видят в Беларуси или России. Услышав слово «рабочий», какие слова и образы сразу приходят на ум? Но это классно, совсем другой посыл.


Фото: vogue.ru

2. Ugly shoes в стиле 90-х

«Батины кроссовки» находятся в тренде больше года: эта обувь выглядит интересно, но ценник в 850 долларов за модель Balenciaga Triple S выглядит до неприличия кусачим. Поэтому мы делаем ставку на более доступную альтернативу: Nike Air Monarch IV, Skechers D’lites 3 и New Balance 990v4 выглядят так же стильно, как и обувка Кристобаля Баленсиаги, но не стоят заоблачных денег.


Фото: gq-magazine.co.uk

Комментарий дизайнера: Сейчас массивные кроссы — это мастхэв современного модника. Во всем этом очень радует тот факт, что есть бесконечный спектр массивных кроссовок разной степени уродливости и стоимости: тот же Nike дал отличную возможность любому человеку купить себе модные кроссовки.

Впрочем, трендовость таких кроссовок мы уже вспоминали здесь.

3. Одежда кислотных оттенков


Фото: kingssleeve.com

Хотите выглядеть модно — мимикрируйте под фликер. Неон активно продвигают Louis Vuitton, Versace и Off-White: флуоресцентные вещи сгодятся как для повседневной носки, так и для похода на рейв. Не забывайте, что на кислотно-зеленом цвете этот тренд не закачивается: ядовитые оттенки оранжевого и розового смотрятся тоже весьма эффектно.

Комментарий дизайнера: Это все та же рабочая движуха, что и униформа, просто представленная в узком сегменте: «сигнальной одеждой» называется любая спецовка с рефлективом. Масла в огонь подлило движение «желтых жилетов»: теперь кислотная одежда с фликером — это заявление.

4. Шолдеры, честриги и поясные сумки

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ceremony (@ceremony.official) on Mar 9, 2019 at 8:33am PST

У рюкзаков появилось множество альтернатив: вместо того чтобы таскать за плечами одну и ту же торбу, вы можете заиметь сумки для разных условий. С шолдером можно пойти на вечеринку, жилет-честриг (фото выше) подойдет для учебы или работы, а поясная сумка, которую в нынешнем сезоне лучше носить на груди, справится с будничными задачами. Отъявленные модники могут пойти дальше и прикупить микросумку — функциональности у такой вещи мало, но выглядит оригинально.

Комментарий дизайнера: Шолдеры — штука на любителя, я не понимаю этой движухи. Поясные сумки — это удобно, но ничего нового в этом нет, а вот честриги — странно, но удобно, туда можно много чего положить. В этом году нагрудные сумки и разного рода жилетки с карманами определенно будут самой модной альтернативой рюкзаку.

5. Кожаные куртки


Фото: gq.ru

Сегодня не обязательно быть рокером, чтобы носить косуху: эта культовая куртка будет хорошо смотреться даже на тех, в чьих наушниках играет k-poр. Если косые линии вам не по душе, выбирайте куртку с прямым замком — будете выглядеть эстетично. Кстати, классическая черная куртка — это идеальная вещь для кастомизации: можете нарисовать на ней все, что душе угодно.

Комментарий дизайнера: Если ты в классической косухе, которая немного оверсайзит, а на ней еще и графика какая-то есть, и все это выглядит «по панкухе», то ты очень хорошо шаришь в моде.

6. Очки с цветными линзами


Фото: polaroideyewear.com

Очки с цветными линзами — это отличное дополнение к весеннему луку и легкий способ сделать окружающий вас мир чуточку ярче. Также советуем прибавить к ярким стеклам олдскульную оправу: можете выбрать закругленную модель, как у Джона Леннона, а можете подцепить узкие очки в стиле 90-х.

Комментарий дизайнера: Если вы видите человека с красными линзами, знайте: он пожертвовал зрением, чтобы его лук классно смотрелся. Или он немного «поехавший» и ему так комфортно — говорю это как человек, который носит такие очки.

7. Яркий ремень, кейхолдер и цепь с карабином

Все новое — это хорошо забытое старое: цепь, которую лет десять назад рокеры таскали на бедрах, возвращается из небытия и цепляется к вашим брюкам. Рядом можно повесить кейхолдер — аксессуар, который должен выполнять роль ключницы, но обычно используется просто для красоты. Завершить композицию можно с помощью яркого ремня: советуем не заправлять его до конца, а оставить небольшой «хвост» — так будет интереснее.


Фото: vk.com/ceremonybrand

Комментарий дизайнера: Сейчас на джинсах или брюках можно носить абсолютно все, что туда можно прицепить. Это круто, потому что открывается дорога для фантазии и можно собрать самому очень странную цепочку или какую-то подвеску, мол, «мне норм, я так вижу». Мой лидер — это ложка на цепочке.

8. Вельвет, флис и бархат

Олдскульные ткани снова в моде. Вельвет — это прекрасный выбор для тех, кто ностальгирует по 70-м, вещи из бархата совмещают в себе китч с эстетикой, а условная куртка из флиса будет не только теплой, но и стильной. Комбинировать эти ткани не нужно — весь свой потенциал они раскрывают в монотонном образе.


Фото: gq.ru

Комментарий дизайнера: Когда видишь человека в чем-то бархатном и, например, обнимаешь его, сразу создается какое-то особенное настроение. Бархат — это как будто бы что-то большее, чем просто ткань, в такой вещи ты создаешь у окружающих какое-то «бархатное настроение».

9. Футболки с «квадратным» принтом

Лет пять назад в моде были 3D-принты с рисунками на все туловище, а сейчас в тренде майки, которые обычно делают в салонах печати: широченные, с небольшими прямоугольными картинками в центре груди. Если эта картинка будет взята из фильма времен VHS, то вы совместите два тренда: и минимализм, и олдскул.

Комментарий дизайнера: Минимализм никогда не выходил из моды: если на принте еще изображена неоднозначная с этической точки зрения девушка, то ты становишься максимально модным.


Фото: vk.com/ceremonybrand

10. Комбинезон

Можно джинсовый, а можно и из полиэстера: главное, чтобы в нем было удобно. Еще можно броситься во все тяжкие и купить милитари-модель, или, вспомнив наш первый тренд, подцепить комбинезон рабочего — тут уже все зависит от смелости и умения сочетать вещи.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bershka (@bershkacollection) on Jun 16, 2018 at 10:09am PDT

Комментарий дизайнера: Это ворквир класса люкс: мужчины не до конца готовы к комбинезонам, это для самых смелых, но тренд на рабочую одежду сильно ускорил внедрение этой вещи в повседневный мужской гардероб, чему я, естественно, рад.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчина пытался перейти реку в Жодино и провалился под лед
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика