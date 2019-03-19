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Кроссы за 850 баксов?! Что носить весной нашему студенту, чтобы быть модным и не обанкротиться
Зимние куртки и сапоги пора забрасывать в шкаф. Возникает логичный вопрос: а что носить этой весной? Специально для вас мы отобрали десять трендов, с которыми ваш образ будет актуальным: комментировать нашу подборку будет создатель бренда Ceremony дизайнер Роберт Воронецкий.
1. Рабочая униформа
Моду на спецовки строителей, костюмы пожарных и краги сталеваров ввел Херон Престон — молодой дизайнер, в прошлом работавший с Каньэ Уэстом. Дома высокой моды быстренько подхватили тренд, а локальный стритвир и масс-маркет сделали его более доступным. Также вы можете проявить смекалку и купить условную жилетку электрика в специализированном магазине: и деньги сэкономите, и из темы не выпадете.
Комментарий дизайнера: Это самый ироничный тренд именно для отечественной моды. Хирон Престон видит образ строителя и других рабочих совсем не так, как его видят в Беларуси или России. Услышав слово «рабочий», какие слова и образы сразу приходят на ум? Но это классно, совсем другой посыл.
2. Ugly shoes в стиле 90-х
«Батины кроссовки» находятся в тренде больше года: эта обувь выглядит интересно, но ценник в 850 долларов за модель Balenciaga
Комментарий дизайнера: Сейчас массивные кроссы — это мастхэв современного модника. Во всем этом очень радует тот факт, что есть бесконечный спектр массивных кроссовок разной степени уродливости и стоимости: тот же Nike дал отличную возможность любому человеку купить себе модные кроссовки.
3. Одежда кислотных оттенков
Хотите выглядеть модно — мимикрируйте под фликер. Неон активно продвигают Louis Vuitton, Versace и Off-White: флуоресцентные вещи сгодятся как для повседневной носки, так и для похода на рейв. Не забывайте, что на кислотно-зеленом цвете этот тренд не закачивается: ядовитые оттенки оранжевого и розового смотрятся тоже весьма эффектно.
Комментарий дизайнера: Это все та же рабочая движуха, что и униформа, просто представленная в узком сегменте: «сигнальной одеждой» называется любая спецовка с рефлективом. Масла в огонь подлило движение «
4. Шолдеры, честриги и поясные сумки
У рюкзаков появилось множество альтернатив: вместо того чтобы таскать за плечами одну и ту же торбу, вы можете заиметь сумки для разных условий. С
Комментарий дизайнера: Шолдеры — штука на любителя, я не понимаю этой движухи. Поясные сумки — это удобно, но ничего нового в этом нет, а вот честриги — странно, но удобно, туда можно много чего положить. В этом году нагрудные сумки и разного рода жилетки с карманами определенно будут самой модной альтернативой рюкзаку.
5. Кожаные куртки
Сегодня не обязательно быть рокером, чтобы носить
Комментарий дизайнера: Если ты в классической косухе, которая немного оверсайзит, а на ней еще и графика какая-то есть, и все это выглядит «по панкухе», то ты очень хорошо шаришь в моде.
6. Очки с цветными линзами
Очки с цветными линзами — это отличное дополнение к весеннему луку и легкий способ сделать окружающий вас мир чуточку ярче. Также советуем прибавить к ярким стеклам олдскульную оправу: можете выбрать закругленную модель, как у
Комментарий дизайнера: Если вы видите человека с красными линзами, знайте: он пожертвовал зрением, чтобы его лук классно смотрелся. Или он немного «поехавший» и ему так комфортно — говорю это как человек, который носит такие очки.
7. Яркий ремень, кейхолдер и цепь с карабином
Все новое — это хорошо забытое старое:
Комментарий дизайнера: Сейчас на джинсах или брюках можно носить абсолютно все, что туда можно прицепить. Это круто, потому что открывается дорога для фантазии и можно собрать самому очень странную цепочку или какую-то подвеску, мол, «мне норм, я так вижу». Мой лидер — это ложка на цепочке.
8. Вельвет, флис и бархат
Олдскульные ткани снова в моде. Вельвет — это прекрасный выбор для тех, кто ностальгирует по 70-м, вещи из бархата совмещают в себе китч с эстетикой, а условная куртка из флиса будет не только теплой, но и стильной. Комбинировать эти ткани не нужно — весь свой потенциал они раскрывают в
Комментарий дизайнера: Когда видишь человека в чем-то бархатном и, например, обнимаешь его, сразу создается какое-то особенное настроение. Бархат — это как будто бы что-то большее, чем просто ткань, в такой вещи ты создаешь у окружающих какое-то «бархатное настроение».
9. Футболки с «квадратным» принтом
Лет пять назад в моде были
Комментарий дизайнера: Минимализм никогда не выходил из моды: если на принте еще изображена неоднозначная с этической точки зрения девушка, то ты становишься максимально модным.
10. Комбинезон
Можно
Комментарий дизайнера: Это ворквир класса люкс: мужчины не до конца готовы к комбинезонам, это для самых смелых, но тренд на рабочую одежду сильно ускорил внедрение этой вещи в повседневный мужской гардероб, чему я, естественно, рад.
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