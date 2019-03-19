Кроссы за 850 баксов?! Что носить весной нашему студенту, чтобы быть модным и не обанкротиться

Зимние куртки и сапоги пора забрасывать в шкаф. Возникает логичный вопрос: а что носить этой весной? Специально для вас мы отобрали десять трендов, с которыми ваш образ будет актуальным: комментировать нашу подборку будет создатель бренда Ceremony дизайнер Роберт Воронецкий.



Фото: vk.com/robert.voronetsky

1. Рабочая униформа

Моду на спецовки строителей, костюмы пожарных и краги сталеваров ввел Херон Престон — молодой дизайнер, в прошлом работавший с Каньэ Уэстом. Дома высокой моды быстренько подхватили тренд, а локальный стритвир и масс-маркет сделали его более доступным. Также вы можете проявить смекалку и купить условную жилетку электрика в специализированном магазине: и деньги сэкономите, и из темы не выпадете.

Комментарий дизайнера: Это самый ироничный тренд именно для отечественной моды. Хирон Престон видит образ строителя и других рабочих совсем не так, как его видят в Беларуси или России. Услышав слово «рабочий», какие слова и образы сразу приходят на ум? Но это классно, совсем другой посыл.



Фото: vogue.ru

2. Ugly shoes в стиле 90-х

«Батины кроссовки» находятся в тренде больше года: эта обувь выглядит интересно, но ценник в 850 долларов за модель Balenciaga Triple S выглядит до неприличия кусачим. Поэтому мы делаем ставку на более доступную альтернативу: Nike Air Monarch IV , Skechers D’lites 3 и New Balance 990v4 выглядят так же стильно, как и обувка Кристобаля Баленсиаги, но не стоят заоблачных денег.



Фото: gq-magazine.co.uk

Комментарий дизайнера: Сейчас массивные кроссы — это мастхэв современного модника. Во всем этом очень радует тот факт, что есть бесконечный спектр массивных кроссовок разной степени уродливости и стоимости: тот же Nike дал отличную возможность любому человеку купить себе модные кроссовки.

Впрочем, трендовость таких кроссовок мы уже вспоминали здесь .

3. Одежда кислотных оттенков



Фото: kingssleeve.com

Хотите выглядеть модно — мимикрируйте под фликер. Неон активно продвигают Louis Vuitton, Versace и Off-White: флуоресцентные вещи сгодятся как для повседневной носки, так и для похода на рейв. Не забывайте, что на кислотно-зеленом цвете этот тренд не закачивается: ядовитые оттенки оранжевого и розового смотрятся тоже весьма эффектно.

Комментарий дизайнера: Это все та же рабочая движуха, что и униформа, просто представленная в узком сегменте: «сигнальной одеждой» называется любая спецовка с рефлективом. Масла в огонь подлило движение « желтых жилетов »: теперь кислотная одежда с фликером — это заявление.

4. Шолдеры, честриги и поясные сумки

У рюкзаков появилось множество альтернатив: вместо того чтобы таскать за плечами одну и ту же торбу, вы можете заиметь сумки для разных условий. С шолдером можно пойти на вечеринку, жилет-честриг (фото выше) подойдет для учебы или работы, а поясная сумка , которую в нынешнем сезоне лучше носить на груди, справится с будничными задачами. Отъявленные модники могут пойти дальше и прикупить микросумку — функциональности у такой вещи мало, но выглядит оригинально.

Комментарий дизайнера: Шолдеры — штука на любителя, я не понимаю этой движухи. Поясные сумки — это удобно, но ничего нового в этом нет, а вот честриги — странно, но удобно, туда можно много чего положить. В этом году нагрудные сумки и разного рода жилетки с карманами определенно будут самой модной альтернативой рюкзаку.

5. Кожаные куртки



Фото: gq.ru

Сегодня не обязательно быть рокером, чтобы носить косуху : эта культовая куртка будет хорошо смотреться даже на тех, в чьих наушниках играет k-poр . Если косые линии вам не по душе, выбирайте куртку с прямым замком — будете выглядеть эстетично. Кстати, классическая черная куртка — это идеальная вещь для кастомизации: можете нарисовать на ней все, что душе угодно.

Комментарий дизайнера: Если ты в классической косухе, которая немного оверсайзит, а на ней еще и графика какая-то есть, и все это выглядит «по панкухе», то ты очень хорошо шаришь в моде.

6. Очки с цветными линзами



Фото: polaroideyewear.com

Очки с цветными линзами — это отличное дополнение к весеннему луку и легкий способ сделать окружающий вас мир чуточку ярче. Также советуем прибавить к ярким стеклам олдскульную оправу: можете выбрать закругленную модель, как у Джона Леннона , а можете подцепить узкие очки в стиле 90-х.

Комментарий дизайнера: Если вы видите человека с красными линзами, знайте: он пожертвовал зрением, чтобы его лук классно смотрелся. Или он немного «поехавший» и ему так комфортно — говорю это как человек, который носит такие очки.

7. Яркий ремень, кейхолдер и цепь с карабином

Все новое — это хорошо забытое старое: цепь , которую лет десять назад рокеры таскали на бедрах, возвращается из небытия и цепляется к вашим брюкам. Рядом можно повесить кейхолдер — аксессуар, который должен выполнять роль ключницы, но обычно используется просто для красоты. Завершить композицию можно с помощью яркого ремня : советуем не заправлять его до конца, а оставить небольшой «хвост» — так будет интереснее.



Фото: vk.com/ceremonybrand

Комментарий дизайнера: Сейчас на джинсах или брюках можно носить абсолютно все, что туда можно прицепить. Это круто, потому что открывается дорога для фантазии и можно собрать самому очень странную цепочку или какую-то подвеску, мол, «мне норм, я так вижу». Мой лидер — это ложка на цепочке.

8. Вельвет, флис и бархат

Олдскульные ткани снова в моде. Вельвет — это прекрасный выбор для тех, кто ностальгирует по 70-м, вещи из бархата совмещают в себе китч с эстетикой, а условная куртка из флиса будет не только теплой, но и стильной. Комбинировать эти ткани не нужно — весь свой потенциал они раскрывают в монотонном образе .



Фото: gq.ru

Комментарий дизайнера: Когда видишь человека в чем-то бархатном и, например, обнимаешь его, сразу создается какое-то особенное настроение. Бархат — это как будто бы что-то большее, чем просто ткань, в такой вещи ты создаешь у окружающих какое-то «бархатное настроение».

9. Футболки с «квадратным» принтом

Лет пять назад в моде были 3D-принты с рисунками на все туловище, а сейчас в тренде майки, которые обычно делают в салонах печати: широченные, с небольшими прямоугольными картинками в центре груди. Если эта картинка будет взята из фильма времен VHS, то вы совместите два тренда: и минимализм, и олдскул.

Комментарий дизайнера: Минимализм никогда не выходил из моды: если на принте еще изображена неоднозначная с этической точки зрения девушка, то ты становишься максимально модным.



Фото: vk.com/ceremonybrand

10. Комбинезон

Можно джинсовый , а можно и из полиэстера: главное, чтобы в нем было удобно. Еще можно броситься во все тяжкие и купить милитари-модель , или, вспомнив наш первый тренд, подцепить комбинезон рабочего — тут уже все зависит от смелости и умения сочетать вещи.

Комментарий дизайнера: Это ворквир класса люкс: мужчины не до конца готовы к комбинезонам, это для самых смелых, но тренд на рабочую одежду сильно ускорил внедрение этой вещи в повседневный мужской гардероб, чему я, естественно, рад.