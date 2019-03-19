 Порядок оказания охранных услуг Департаментом охраны  МВД Республики Беларусь физическим лицам





В преддверии наступления сезона летних отпусков вопрос сохранности имущества становится особо актуален. Согласно данным оперативной статистики, в это время в республике обычно увеличивается количество краж из квартир и частных домовладений, это происходит в основном из-за пренебрежения гражданами элементарными мерами безопасности, то есть по вине самих владельцев жилья. Они, к сожалению, нередко дают злоумышленникам повод для осуществления криминального плана: заранее раскрывают все свои секреты, оставляют в пустующей квартире сообщение на телефонном автоответчике, делятся планами о будущих поездках в социальных сетях. При этом многие ошибочно считают, что достаточно установить на входной двери замок с секретом и можно со спокойной душой уезжать на длительные выходные.

Без сомнения, чем больше барьеров будет стоять перед преступником, тем лучше. Однако анализ милицейских сводок показывает, что почти в 100 процентах случаев владельцев недвижимости не спасают ни двойные или металлические двери, ни решетки на окнах, ни замки с секретами и домофонами – все эти хитрости давно известны и опробованы «домушниками». Двери с успехом взламываются, стекла разбиваются, замки проверяются на прочность разными способами.

Самым надежным способом оградить себя и свое имущество от противоправных посягательств со стороны криминального мира является оборудование квартир, гаражей и иных помещений средствами охранной и тревожной сигнализации с подключением на пульт отделения охраны. Финансовые затраты на оборудование квартиры, дома или другого помещения всегда будут несоизмеримо ниже ущерба, который может быть нанесен семейному бюджету в результате совершения кражи.

Порядок постановки квартиры или помещений с личным имуществом под охрану не требует большого количества времени. Для подачи заявки необязательно посещать отделение охраны. Вы можете оставить телефонное сообщение и информацию о Вашем желании заключить договор. Представитель охраны согласует с Вами удобное время проведения монтажных работ.

При оборудовании средствами охранной сигнализации дома, гаража, квартиры предоставляется рассрочка платежа:

— на 6 месяцев всем желающим;

— на 12 месяцев – ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, пенсионерам по возрасту.

Ежемесячная стоимость охранных услуг для физических лиц независимо от технологии подключения – 8,75 рублей.

Если вы приняли решение воспользоваться нашими услугами, достаточно обратиться в Глусское отделение Департамента охраны МВД Республики Беларусь по адресу: г. п. Глуск, ул. Кирова, д. 34, или позвонить по телефонам: 41-2-93, 43-7-36, 41-5-56 (круглосуточно).

В. И. НАРКЕВИЧ, ведущий инженер ГСиСО Глусского отделения охраны