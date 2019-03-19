Двое жителей Орши незаконно продали часть чужой квартиры

«Мужчины «засветились» на продаже доли квартиры, доставшейся по наследству жителю райцентра 1987 г.р. Они обещали хозяину жилплощади выгодные условия сделки, включая минимальную оплату своих услуг по поиску покупателей и надежному сопровождению коммерческой операции», - сообщили в МВД.

Для убедительности на счет клиента зачислили порядка 2000 рублей.

Подозреваемый добился того, что на него оформили гендоверенность о распоряжении имущества. После этого часть квартиры продали за 19 000 рублей. Получив деньги, соучастники поделили их между собой и перестали выходить на связь с владельцем жилья.