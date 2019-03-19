﻿ Двое жителей Орши незаконно продали часть чужой квартиры. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Двое жителей Орши незаконно продали часть чужой квартиры

20.03.2019 08:19 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Двое жителей Орши незаконно продали часть чужой квартиры
Фото из открытых источников

«Мужчины «засветились» на продаже доли квартиры, доставшейся по наследству жителю райцентра 1987 г.р. Они обещали хозяину жилплощади выгодные условия сделки, включая минимальную оплату своих услуг по поиску покупателей и надежному сопровождению коммерческой операции», - сообщили в МВД.

Для убедительности на счет клиента зачислили порядка 2000 рублей. 

Подозреваемый добился того, что на него оформили гендоверенность о распоряжении имущества. После этого часть квартиры продали за 19 000 рублей. Получив деньги, соучастники поделили их между собой и перестали выходить на связь с владельцем жилья. 

Однако оперативники нашли нарушителей и задержали их. У подозреваемых изъяты дорогостоящие автомобили, иностранная валюта и ювелирные изделия. 

Двое жителей Орши незаконно продали часть чужой квартиры
Дешевые квартиры от минских УКСов могут начать продавать через аукционы
Подробнее

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подозреваемые в мошенничестве задержаны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бизнесмен Богдан Цагойко: Я с детства знал, что буду заниматься бизнесом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • Aviasales.ru

  • спортивные брюки мужские прямого покроя в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика