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Предложений граждан по вопросу изменения границы деревни Жабчицы не поступало

20.03.2019 — Разное | Полесская правда  
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Предложений граждан по вопросу изменения границы деревни Жабчицы не поступало
Справка по изучению общественного мнения граждан по вопросу регистрации деревни Жабчицы Молотковичского сельсовета Пинского района

Молотковичский сельский исполнительный комитет провел изучение общественного мнения граждан по вопросу изменения границы населенного пункта Жабчицы с включением земельных участков площадью около 2,31 га, в том числе: земельный участок № 1 площадью 1,60 га, земельный участок № 2 площадью 0,71 га в земли д. Жабчицы Молотковичского сельсовета из земель УО «Пинский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства».

13 февраля 2019 года в газете «Полесская правда» была опубликована статья «Изучение общественного мнения по вопросу изменения границы населенного пункта Жабчицы с включением земельных участков площадью около 2,31 га, в том числе: земельный участок № 1 площадью 1,60 га, земельный участок № 2 площадью 0,71 га в земли д. Жабчицы Молотковичского сельсовета из земель УО «Пинский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» для дальнейшего предоставления гражданам по целевому назначению».

Предложений граждан по вопросу изменения границы населенного пункта Жабчицы Молотковичского сельсовета Пинского района не поступало.

Мнения граждан принимаются в письменной форме по адресу: Пинский р-н, агрогородок Молотковичи, ул. Ленина, 11, адрес электронной почты: molotkovichi@pinskrik.brest.by

Молотковичский сельский исполнительный комитет.
УНП 200112348.

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