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Сегодня в газетные киоски поступит очередной выпуск «Полесской правды»

20.03.2019 — Разное | Полесская правда  
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Сегодня в газетные киоски поступит очередной выпуск «Полесской правды»

Читайте в сегодняшнем выпуске:

  • Достойные дети суверенной Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил паспорт ученице СШ № 11 г. Пинска Марии Мышковец. Корреспондент «Полесской правды» Наталья Милевская встретилась с Марией и узнала, какие впечатления вызвала у девушки поездка в Минск.
  • С 2004 года по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи во всех регионах страны проходят мероприятия Всебелорусской патриотической акции «Мы – граждане Беларуси!». 15 марта, в день 25-летия Конституции Республики Беларусь, школьники Пинского района в торжественной обстановке получили свой главный документ – паспорт гражданина страны.
  • Механизаторы ОАО «Почапово» приступили к весеннему севу.
  • В минувшую пятницу состоялось отчетное собрание в ОАО «Ставокское».
  • На днях в Пинск поступила новая дорожно-ремонтная техника – компактная установка для рециклинга асфальта, которая предназначена для производства асфальтобетона при ямочном ремонте дорог.
  • В Брестской области в 2019 году планируется высадить более 10 тысяч деревьев и свыше 11 тысяч кустарников.  К акции присоединится и Пинск.
  • В Березовичской СШ прошла встреча
  • «История одной судьбы». С большим интересом старшеклассники слушали рассказ о бывшем директоре школы Людвиге Антоновиче Денишкевиче.

Друзья!

Если вы хотите читать «Полесскую правду» в мобильном телефоне, на планшете или компьютере, пожалуйста, купите PDF-версию, бумажная версия «Полесской правды» всегда в наличии в киосках «Белсоюзпечати».

Оформить подписку на газету «Полесская правда» можно на любой адрес Беларуси и с любого месяца года. Совершить подписку можно как во всех почтовых отделениях страны, так и посредством системы «Интернет-подписка». Эта процедура займет всего несколько минут и кликов мышкой. Пошаговая инструкция здесь.

Стоимость индивидуальной подписки (индекс – 63948):
на 1 месяц – 4 руб. 90 коп.

Стоимость ведомственной подписки (индекс – 639482):
на 1 месяц – 8 руб. 50 коп.

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