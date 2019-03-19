Сегодня в газетные киоски поступит очередной выпуск «Полесской правды»





Читайте в сегодняшнем выпуске:

Достойные дети суверенной Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил паспорт ученице СШ № 11 г. Пинска Марии Мышковец. Корреспондент «Полесской правды» Наталья Милевская встретилась с Марией и узнала, какие впечатления вызвала у девушки поездка в Минск.

С 2004 года по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи во всех регионах страны проходят мероприятия Всебелорусской патриотической акции «Мы – граждане Беларуси!». 15 марта, в день 25-летия Конституции Республики Беларусь, школьники Пинского района в торжественной обстановке получили свой главный документ – паспорт гражданина страны.

Механизаторы ОАО «Почапово» приступили к весеннему севу.

В минувшую пятницу состоялось отчетное собрание в ОАО «Ставокское».

На днях в Пинск поступила новая дорожно-ремонтная техника – компактная установка для рециклинга асфальта, которая предназначена для производства асфальтобетона при ямочном ремонте дорог.

В Брестской области в 2019 году планируется высадить более 10 тысяч деревьев и свыше 11 тысяч кустарников. К акции присоединится и Пинск.

В Березовичской СШ прошла встреча

«История одной судьбы». С большим интересом старшеклассники слушали рассказ о бывшем директоре школы Людвиге Антоновиче Денишкевиче.

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