«Некоторые слишком качают права». Как город ищет жилье людям, чьи дома снесут из-за Полоцкого моста

УКС облисполкома прокомментировал публикацию про переселение людей из домов, которые снесут из-за строительства нового Полоцкого путепровода. Местные власти категорически не согласны с тем, что жильцов «кидают на окраины, в халупы» — как заявил один из героев репортажа. «Все квартиры — на вторичном рынке, но они чистые, аккуратные, находятся в основном в центральных районах города. И со всеми собственниками сносимого жилья мы ищем компромисс, некоторым людям показывали даже по 10−15 вариантов», — рассказал TUT.BY заместитель генерального директора «Управления капитального строительства» Витебского облисполкома Артур Строд.



Дома № 6 и № 8 на улице Титова, определенные под снос. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Представитель УКС уточнил, что отселяют людей не из девяти, а из семи зданий. Они расположены по адресам: улица Титова (дома №№ 2, 4, 6, 8); улица Мичурина, 1; улица Локомотивная, 4; улица Ленинградская, 5.

— Некоторые дома одноквартирные, а некоторые — блокированные, и в них — по две, три, четыре квартиры. На сегодняшний день жилье взамен предоставлено собственникам 13 квартир. Из них 6 квартир — это арендное жилье Витебского отделения Белорусской железной дороги. Практически все жильцы этих 13 квартир уже переехали на новые места. Осталось переселить еще 6 собственников — в 7 квартир. Дело в том, что одному человеку нужно предоставить две квартиры: там прописана большая семья, из 8 человек, и из расчета по 15 кв. м на каждого им положено жилье площадью 120 кв. м. Поскольку одну такую квартиру мы не найдем, то выделим две, — пояснил Артур Строд.

По его словам, тех, кто уже оформил сделку, предоставленное жилье устраивает:

— Это квартиры на вторичном рынке типовых потребительских качеств. Мы никого в правах не ущемили, люди остались довольны. Все квартиры — чистые, аккуратные, мы никого не вселяем туда, где жили пьяницы или какие-то асоциальные личности. Стараемся сделать так, чтобы человек даже не делал никакого ремонта, а сразу перевез вещи и жил на новом месте.



Квартира на улице «Правды», здесь будут жить переселенцы одной из квартир дома на улице Титова, 2. Фото предоставлено УКС облисполкома

Артур Строд рассказывает, что тем, кто просил не переселять далеко от этого района, — дали квартиры поблизости: на улицах Карла Маркса, 39-й Армии, Золотогорской, Ленинградской. Остальным переселенцам подыскали квартиры на «вторичке» на улицах «Правды», Петруся Бровки, Чкалова, Чапаева, проспекте Черняховского.

— Как видите, это вовсе не окраины Витебска, — отмечает Строд.

Среднюю стоимость квартир на витебской «вторичке», куда переедут или уже переехали переселенцы, чиновник не назвал. Но озвучил сумму, которую в этом году УКС потратил на эти цели — это 651 тысяча рублей. В целом на переселение жильцов в областном бюджете зарезервирован миллион рублей — такую цифру ранее приводил журналистам первый заместитель гендиректора УКС облисполкома Веньямин Барсук.

Денежную компенсацию за сносимое жилье никто из его владельцев, по словам Артура Строда, брать не захотел:

— Самое дорогое жилье в этих домах оценили в 15−16 тысяч долларов. Люди понимали, что брать денежную компенсацию невыгодно, и писали заявления, чтобы им предоставили квартиры.



Кухня в квартире в доме на улице Петруся Бровки, здесь поселится жительница дома № 6 на Титова. Фото предоставлено УКС облисполкома

Процесс подбора жилья — не быстрый:

— Здесь очень много тонкостей, так как жилье вторичное. Перед тем как купить квартиру, мы делаем независимую оценку ее рыночной стоимости. Например, продавец условно просит 5 рублей, а она реально стоит 3 рубля. Приходилось отказываться, искать что-то другое.

Артур Строд не скрывает, что есть трудности и в переговорах с жильцами сносимых домов, договориться удалось пока не со всеми:

— С кем-то приходится ездить по городу: показывали им уже по 10−15 квартир. Человека то этаж не устраивает, то район… Но стараемся идти всем навстречу. Понимаем, что кто-то хочет жить поближе к работе, кто-то — к детсаду или школе, куда ходят дети. Хотя по закону мы просто должны переселить человека в пределах Витебска. При этом неважно, какой это район — удобный или неудобный для гражданина, важны лишь квадратура и то, чтобы жилье было пригодно для повторного применения. Но мы ищем с людьми компромисс. Хотя некоторые из них, по правде, начинают излишне «качать права».



Квартира в доме на улице Чкалова, ее выбрали бывшие жильцы с Мичурина, 1. Фото предоставлено УКС облисполкома

Когда человек останавливается на каком-то варианте — в БТИ оформляется сделка:

— Мы — то есть продавец, покупатель и УКС — подписываем трехсторонний передаточный акт. И один из его пунктов — то, что квартира соответствует типовым потребительским качествам, не имеет явных дефектов, пригодна для заселения.

Артур Строд утверждает, что пока не удалось найти взаимопонимание лишь с жителем дома № 6 на улице Титова Александром Яцковским.

— Александр Тихонович с самого начала заявил: «Дайте мне две квартиры: одну — мне, а вторую — моей бывшей жене и пасынку». Объяснили ему: «Вы занимаете жилье площадью 29,8 кв. м. В нем зарегистрированы три человека, но два из них не относятся к членам вашей семьи. Жилье взамен положено только вам одному». Он говорит: «А куда я выкину бывшую супругу и ее сына?». Предложили ему: «Когда получите другую квартиру — зарегистрируйте туда бывшую жену и пасынка». Он не согласился. Продолжаем дальше договариваться.



Комната в квартире в доме на проспекте Фрунзе, куда УКС предлагает переехать Александру Яцковскому. Эта квартира — одна из пяти вариантов. Фото предоставлено УКС облисполкома



Кухня в этой квартире. Фото предоставлено УКС облисполкома

18 марта УКС облисполкома предложил Александру Яцковскому — на выбор — 5 вариантов квартир.

— И это явно не «халупы на окраинах», — говорит Строд. — Две квартиры — на проспекте Фрунзе, одна из них вообще похожа на студию. Еще одна — на проспекте Черняховского. И две, как и просил Александр Тихонович, — поблизости от того района, где он живет сейчас: на улицах Локомотивной и Орджоникидзе. Отправили Яцковскому письмо, в котором просим до 22 марта посмотреть эти варианты и выбрать один из них. Если и на этот раз не получится договориться, то будем составлять протокол разногласий и, вероятно, подавать в суд. Но надеемся, что компромисс все же найдем.

Александр Яцковский подтвердил TUT.BY, что ему пришло письмо с предложением ознакомиться с пятью квартирами по тем адресам, которые назвал представитель УКС. Говорит: будем смотреть их и думать.

В УКСе заверяют, что экскаватор не подойдет ни к одному сносимому дому возле Полоцкого путепровода, пока там остаются жильцы.