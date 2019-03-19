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«Некоторые слишком качают права». Как город ищет жилье людям, чьи дома снесут из-за Полоцкого моста
УКС облисполкома прокомментировал
Представитель УКС уточнил, что отселяют людей не из девяти, а из семи зданий. Они расположены по адресам: улица Титова (дома №№ 2, 4, 6, 8); улица Мичурина, 1; улица Локомотивная, 4; улица Ленинградская, 5.
— Некоторые дома одноквартирные, а некоторые — блокированные, и в них — по две, три, четыре квартиры. На сегодняшний день жилье взамен предоставлено собственникам 13 квартир. Из них 6 квартир — это арендное жилье Витебского отделения Белорусской железной дороги. Практически все жильцы этих 13 квартир уже переехали на новые места. Осталось переселить еще 6 собственников — в 7 квартир. Дело в том, что одному человеку нужно предоставить две квартиры: там прописана большая семья, из 8 человек, и из расчета по 15 кв. м на каждого им положено жилье площадью 120 кв. м. Поскольку одну такую квартиру мы не найдем, то выделим две, — пояснил Артур Строд.
По его словам, тех, кто уже оформил сделку, предоставленное жилье устраивает:
— Это квартиры на вторичном рынке типовых потребительских качеств. Мы никого в правах не ущемили, люди остались довольны. Все квартиры — чистые, аккуратные, мы никого не вселяем туда, где жили пьяницы или какие-то асоциальные личности. Стараемся сделать так, чтобы человек даже не делал никакого ремонта, а сразу перевез вещи и жил на новом месте.
Артур Строд рассказывает, что тем, кто просил не переселять далеко от этого района, — дали квартиры поблизости: на улицах Карла Маркса, 39-й Армии, Золотогорской, Ленинградской. Остальным переселенцам подыскали квартиры на «вторичке» на улицах «Правды», Петруся Бровки, Чкалова, Чапаева, проспекте Черняховского.
— Как видите, это вовсе не окраины Витебска, — отмечает Строд.
Среднюю стоимость квартир на витебской «вторичке», куда переедут или уже переехали переселенцы, чиновник не назвал. Но озвучил сумму, которую в этом году УКС потратил на эти цели — это 651 тысяча рублей. В целом на переселение жильцов в областном бюджете зарезервирован миллион рублей — такую цифру ранее
Денежную компенсацию за сносимое жилье никто из его владельцев, по словам Артура Строда, брать не захотел:
— Самое дорогое жилье в этих домах оценили в 15−16 тысяч долларов. Люди понимали, что брать денежную компенсацию невыгодно, и писали заявления, чтобы им предоставили квартиры.
Процесс подбора жилья — не быстрый:
— Здесь очень много тонкостей, так как жилье вторичное. Перед тем как купить квартиру, мы делаем независимую оценку ее рыночной стоимости. Например, продавец условно просит 5 рублей, а она реально стоит 3 рубля. Приходилось отказываться, искать что-то другое.
Артур Строд не скрывает, что есть трудности и в переговорах с жильцами сносимых домов, договориться удалось пока не со всеми:
— С кем-то приходится ездить по городу: показывали им уже по 10−15 квартир. Человека то этаж не устраивает, то район… Но стараемся идти всем навстречу. Понимаем, что кто-то хочет жить поближе к работе, кто-то — к детсаду или школе, куда ходят дети. Хотя по закону мы просто должны переселить человека в пределах Витебска. При этом неважно, какой это район — удобный или неудобный для гражданина, важны лишь квадратура и то, чтобы жилье было пригодно для повторного применения. Но мы ищем с людьми компромисс. Хотя некоторые из них, по правде, начинают излишне «качать права».
Когда человек останавливается на каком-то варианте — в БТИ оформляется сделка:
— Мы — то есть продавец, покупатель и УКС — подписываем трехсторонний передаточный акт. И один из его пунктов — то, что квартира соответствует типовым потребительским качествам, не имеет явных дефектов, пригодна для заселения.
Артур Строд утверждает, что пока не удалось найти взаимопонимание лишь с жителем дома № 6 на улице Титова Александром Яцковским.
— Александр Тихонович с самого начала заявил: «Дайте мне две квартиры: одну — мне, а вторую — моей бывшей жене и пасынку». Объяснили ему: «Вы занимаете жилье площадью 29,8 кв. м. В нем зарегистрированы три человека, но два из них не относятся к членам вашей семьи. Жилье взамен положено только вам одному». Он говорит: «А куда я выкину бывшую супругу и ее сына?». Предложили ему: «Когда получите другую квартиру — зарегистрируйте туда бывшую жену и пасынка». Он не согласился. Продолжаем дальше договариваться.
18 марта УКС облисполкома предложил Александру Яцковскому — на выбор — 5 вариантов квартир.
— И это явно не «халупы на окраинах», — говорит Строд. — Две квартиры — на проспекте Фрунзе, одна из них вообще похожа на студию. Еще одна — на проспекте Черняховского. И две, как и просил Александр Тихонович, — поблизости от того района, где он живет сейчас: на улицах Локомотивной и Орджоникидзе. Отправили Яцковскому письмо, в котором просим до 22 марта посмотреть эти варианты и выбрать один из них. Если и на этот раз не получится договориться, то будем составлять протокол разногласий и, вероятно, подавать в суд. Но надеемся, что компромисс все же найдем.
Александр Яцковский подтвердил TUT.BY, что ему пришло письмо с предложением ознакомиться с пятью квартирами по тем адресам, которые назвал представитель УКС. Говорит: будем смотреть их и думать.
В УКСе заверяют, что экскаватор не подойдет ни к одному сносимому дому возле Полоцкого путепровода, пока там остаются жильцы.
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«Все квартиры - на вторичном рынке, но они чистые, аккуратные, находятся в основном в центральных районах города», - заявляют в УКС облисполкома.
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