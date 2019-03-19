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Десяток тухлых яиц в лицо и сутяжничество: на что жалуются продавцы?

20.03.2019 07:10 — Разное | Myfin  
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Десяток тухлых яиц в лицо и сутяжничество: на что жалуются продавцы?
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Все написанное ниже о проблемах продавцов основано на личном опыте: я 12 лет проработал в торговле. Все описанные проблемные ситуации случались с автором этих строк или хорошо знакомыми ему людьми.

В массе своей у отечественных продавцов две жалобы: на маленькую зарплату и на некорректное поведение покупателей. Поговорим подробнее о проблемах с покупателями.

 
 
Ссылка на источник 28
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Права и проблемы продавцов часто воспринимаются как нечто противоположное правам потребителя и не вызывают особенного сочувствия. Однако с другой стороны...
 
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