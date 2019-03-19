«Кому принадлежит дворец? Министру спорта, он и виноват». Захаров - о качестве льда в «Чижовка-Арене»

Наставник «Юности» Михаил Захаров после стартового матча полуфинальной серии Кубка президента против «Динамо-Молодечно» раскритиковал качество льда на площадке «Чижовка-Арены», передает корреспондент «БХ» Степан Воронков.



Михаил Захаров. Фото: junost.org

— У нападающих очень слабая реализация. Исполнили около 45 бросков, Стефанович и Кулаков — мастера, но не используют такие моменты… Перерыв, наверное, сказался, плюс столкновение Парфеевца выбило нас из колеи морально. Максим — это наша гордость, врач поехал в больницу сейчас. Это был игровой момент.

Почему выиграли? Сильнее оказались. Игра была интересная. Серия только начинается. У «Динамо-Молодечно» команда быстрая, тренеры — хорошие.

Кстати, подкачал лед. Безобразный, такого никогда не было, даже не видно линий. Лед может перемороженный, не знаю… В плей-офф заливаем одной машиной! Впервые такое вижу!

— Кто виноват?

— А кому принадлежит ледовый дворец? Министру спорта, он и виноват. Вы видели в КХЛ, чтобы одна машина заливала лед?

— Лучше было, когда ледовый дворец был у «Юности»?

— Не у «Юности», а у города. Сегодня у нас проблем более, чем достаточно. У нас руководители ничего не хотят делать в раздевалке, потому что мы не имеем права. Ковру четыре года, по нему ходить страшно, менять давно надо, но мы не имеем права. Когда задаем вопрос тем, к кому относится каток, они говорят, что нет денег и не будут ничего менять. То же самое, что и в Гомеле происходит. Каток один, школа — другая, команда — третья… Посмотрите, как у ЦСКА или «Динамо-Москва» — все в одних руках, поэтому все работает.

Михаил Захаров также заявил, что предлагал минскому «Динамо» провести суперсерию против сборной экстралиги в другие сроки, передает корреспондент «БХ» Степан Воронков.

— Обсуждали с Когалевым победный буллит в ворота «Юности» в суперсерии?

— Застопорил выход «Юности» дальше (улыбается). Это хоккей, ничего страшного. Эти матчи в первую очередь нужны были «Динамо» и главному тренеру сборной. Мы хотели сыграть позже, я Баскову предлагал сыграть после плей-офф, но Дмитрий Юрьевич сказал, что надо в это время играть. Я тоже его понимаю. В три звена играли, но ничего страшного, ведь эта суперсерия всем понравилась. Собрали за три матча 25 тысяч болельщиков! Не знаю, какой еще вид спорт соберет такую аудиторию во внутреннем чемпионате, причем матчи были товарищеские. Доволен, что был такой ажиотаж, хотя динамовские тренеры всё говорят, что всё не так и всё плохо.

Напомним, что в суперсерии до двух побед минское «Динамо» одолело сборную клубов экстралиги, сформированную на основе игроков «Юности» и «Немана» со счетом 2−1, выиграв решающий матч в серии буллитов.