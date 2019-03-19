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В Mercedes модернизировали соперника BMW X4: кроссовер GLC Coupe получил новые моторы

20.03.2019 08:50 — Разное | Tut.by  
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После демонстрации на Женевском автосалоне обновленного «паркетника» GLC немцы подготовили к дебюту модернизированный родственный кроссовер GLC Coupe, премьерный показ которого запланирован на апрельское автошоу в Нью-Йорке.


На первый взгляд, рестайлинговый GLC Coupe едва отличишь от нынешней модели, но у машины новый передний бампер, подретушированная решетка радиатора в «бриллиантовом» стиле, измененный рисунок передней (светодиодные фары теперь есть в «базе») и задней оптики, переработанный элемент диффузора, иные насадки на патрубках и дополнительная порция хромировки. Но все это, как говорится, косметика, а основные новшества, как и в случае с базовым GLC — в салоне и под капотом.


У GLC Coupe появился новый многофункциональный руль, а прежнюю систему Comand сменил новый комплекс MBUX с 7- или 10,25-дюймовым экраном и сенсорной панелью на центральном тоннеле — вдобавок, управлять «мультимедиа» можно с помощью жестов и голосовых команд.


Доступна цифровая комбинация приборов с 12,3-дюймовым экраном, усовершенствованы электронные вспомогательные системы (например, скорость в поворотах и при приближении к перекресткам теперь регулируется автоматически, добавлена функция плавного замедления при приближении к хвосту пробки).


Как и GLC, под капотом стандартных версий купеобразного «паркетника» расположились бензиновые и дизельные «четверки» нового поколения — все объемом 2 л. Это турбомотор семейства M264 мощностью 197 и 258 лошадиных сил, включенный в гибридную установку с 48-вольтовым стартер-генератором, а также дизель OM 654, развивающий от 163 до 245 сил в зависимости от модификации.


В Европе прием заказов на обновленный кроссовер GLC Coupe начнется в апреле, первые покупатели получат машины в июле.

 
 
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После демонстрации на Женевском автосалоне обновленного «паркетника» GLC немцы подготовили к дебюту модернизированный родственный кроссовер GLC Coupe.
 
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