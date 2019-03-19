Личный опыт. 5 величайших провалов, которые случились со мной в Тиндере

В свои 32 года я поняла, что ничего не знаю о том, как построить здоровые отношения с мужчиной, которого любила, и защитить в них свои интересы. После 7 лет брака я подала на развод и решила начать все заново. Для поиска интересного общения и отношений с мужчинами я использовала самое популярное приложение для поиска необременительного секса на одну ночь — Тиндер (как бы несуразно это ни звучало, учитывая то, что я не искала просто секса).

В Тиндере легко начать общаться и так же легко нажатием одной кнопки удалить собеседника и всю переписку у вас обоих. Как будто бы ничего и не было, как будто вы никогда не были знакомы — все улики бесследно исчезли.

Итак, в мои 32 года у меня были свидания с 32 мужчинами. И сегодня я готова поделиться 5 величайшими провалами, которые со мной случались в Тиндере, чтобы девушки в поиске не повторяли моих ошибок.



Все кадры из фильма Анны Меликян «Нежность» носят иллюстративный характер

№ 1 Оставь себе пути для отступления

С архитектором Александром мы встретились в фудкорте торгового центра. Он предложил найти кафе потише и поуютнее с мягкими диванчиками, где можно спокойно выпить кофе и поболтать. Это было самое милое из всего, что сделал Александр за время нашей встречи.

Потому что весь вечер он был ужасно негативен, не улыбался, рассказывал о проблемах экономики в стране, не только нашей, но и соседней, о том, что в компании, где он работает, перестали предоставлять бесплатный кофе сотрудникам, о том, что вырасти по карьерной лестнице там невозможно без связей, а в другие компании нет смысла идти, потому что там то же самое.





Я же весь вечер мило улыбалась и говорила, что не стоит так пессимистично смотреть на мир, тяжело бывает всем, но из каждой ситуации есть выход. После того как он назвал меня самоуверенной айтишницей, мое терпение лопнуло. В ответ я бросила, что он слишком депрессивен и вешает на все и всех ярлыки.

После чего он попросил счет, который официант нес еще минут 15. Казалось, эти 15 минут тянулись вечность, мы просто молча сидели и смотрели по сторонам. Мне хотелось сбежать, и я очень жалела, что не оставила себе пути для отступления.

Ну, знаете, как в фильмах: тебе звонит подруга и говорит, что случилось нечто ужасное и тебе надо срочно бежать? К моему сожалению, в тот вечер про меня не вспомнила ни одна моя подруга. А просить о спасении кого-нибудь прямо перед архитектором Александром было совсем провально: он мог подумать, что я пытаюсь убежать не от него, а от оплаты счета за чай. Поставить на себе клеймо не только самоуверенной айтишницы, но и алчной девушки я была не готова.

Но теперь я снабдила себя уважительной причиной: в начале свидания я сразу предупреждаю мужчину, что я ненадолго и дома меня ждет кролик Клайд, который умрет с голоду, если я не покормлю его вовремя. Green Peace не простит мне, что я поставила свою личную жизнь выше потребностей домашнего питомца.

И если вдруг свидание идет не очень хорошо, я вспоминаю про Клайда и стремительно убегаю — как Золушка, но следя за обеими туфельками. Ну а если торопиться не хочется, то, как правило, ни я, ни мужчина не вспоминаем, что я собиралась куда-то уходить пораньше.

№ 2 Один вечер — один мужчина

Так уж совпало, что в один и тот же день у меня совпали пары с двумя парнями. Оба с красивыми спортивными телами, нескучные и, как ни странно, Максимы. И оба пригласили меня на кофе. Почему-то я была уверена, что осилю два кофе в один и тот же вечер, и договорилась встретиться с одним Максимом в 7, а другим, который понравился чуть больше, через час.





Максим № 1 оказался еще интереснее, чем я ожидала, и мы решили после кофе прогуляться. Тут о себе стал напоминать Максим № 2, потому что я уже опоздала к нему. На помощь пришел Клайд, и я убежала с первого свидания на другое.

Но, видимо, по километражу в Тиндере и моей скорости ухода Максим № 1 просек, что убежала я от него не домой к милому кролику, а к кому-то милому еще. И точно так же скоропалительно удалил меня из Тиндера. Больше мы не встречались, хотя лично я была бы не против. Так еще одно правило появилось в моем списке: один вечер — один мужчина. А то вдруг парень, который изначально не претендовал на роль принца, приятно удивит и убегать на второе свидание не захочется?

№ 3 Тиндер — не конюшня при замке

Не совсем мой опыт, но очень важная информация, которой считаю необходимым поделиться с девушками в активном поиске. Сейчас я общаюсь с парнем и попросила его поделиться со мной инсайдерской информацией для этого текста.

В общем, есть некая Екатерина, с которой у него совпала пара. По его словам, они никогда не ходили на свидание, но следить за изменениями в ее профиле стало очень увлекательно — это заменяет ему туалетное чтиво. Изначально Екатерина искала умного, интересного, ответственного, сильного мужчину. Потом, видимо, Екатерина встретилась с претендентом на такого и критерии в профиле поменялись на «умного, интересного, ответственного и финансово состоятельного».









Мой друг подумал, что Екатерина — какой-нибудь руководящий сотрудник, которая просто задолбалась тянуть все на своих хрупких женских плечах, а потому ищет сильного и ответственного мужчину, ну и пытается избежать альфонсов, поэтому сразу отметила финансовую состоятельность.

Но вскоре все про «ум и ответственность» исчезло — и в профиле осталось только «финансово состоятельного». Тут-то мой друг и догадался, что его предположение было неверным. Екатерина сильно разочаровала его тем, что оказалась просто сотрудником отдела кадров, никаких руководящих должностей и повелевания слабыми мужчинами в пределах офиса.

Ну и последний вариант профиля Екатерины цитирую дословно: «Minsk (прим.: почему-то на английском, вдруг жители Минска не поймут на русском), рост 162, вес 57! ;) Ищу мужчину, который убьет дракона и вызволит меня из замка (дальше иконка обручального кольца). Пригласите потусить в субботу? (и снова много иконок, среди которых: танцующий мужик, красные туфли, много вариаций еды, шампанское и бокалы, снова обручальное кольцо (видимо, для тех, кто не обратил на него внимания в первом предложении), морские волны (учитывая, что в Беларуси моря нет, видимо, Екатерина не против потусить и где-нибудь на Мальдивах, ну или хотя бы в Египте).

Обручальное кольцо и «оплатите мой досуг» — вещи не очень совместимые. Хотя все мы, девушки, наивные, верим в сказку и помним «Красотку». Но искать мужчин, готовых содержать девушку, нужно на других сайтах. Хотя, возможно, это я не по назначению использую Тиндер.

№ 4 Наслаждаться природой лучше в одиночестве

Среди парней, с которыми я ходила на свидание, был гитарист Паша. Паша был очень творческим, и свидания типа «в кафе на кофе» или «айда в кино» были не для него.





Он предложил поехать на Минское море на великах и насладиться красивым закатом. Предложение показалось мне очень романтичным, и я сразу согласилась. Но я была последним из динозавров в спортивном Минске, где в каждом районе есть велодорожки, а у всякого уважающего себя горожанина стоит на балконе велосипед — у меня его не было.

Поэтому мы поехали на моей машине. На самом деле Паша не был романтиком. Гитара, концерты и восхищенные девушки сделали свое дело: испортили Пашу. И в машине он начал задавать провокационные вопросы с сексуальным подтекстом. Я никогда не была скромной девушкой и на провокации отвечала провокацией. По дороге домой Паша совсем разгорячился и решил меня удивить или восхитить своим главным мужским достоинством, достав его из штанов в моей машине.

Я не видела большой опасности и попытки меня к чему-нибудь принудить, а потому просто рассмеялась. Но с того дня в моей машине завелся маленький карманный ножик, а на Минское море я теперь предпочитаю ездить одна.

№ 5 Чувствам есть место в Тиндере

Мой самый большой провал: через несколько свиданий с парнем, которого нашла в Тиндере, я поняла, что влюбилась и пропала. Мне хотелось видеться чаще, и я активно предлагала встретиться сама, а он повторял, что много работает. Сначала я решила стать хорошей для него, проявляя заботу о его интересах и соглашаясь на компромиссы, ущемляя свои интересы во время наших редких встреч.





Я надеялась, что ему будет со мной хорошо и он тоже захочет проводить со мной больше времени и, возможно, наше общение перейдет на этап отношений. Только мои ожидания не оправдались: больше заботы и внимания с его стороны я не увидела, скорее наоборот. Как порядочная обиженная девушка я начала истерить. Закончилось все тем, что в последний раз мы виделись несколько месяцев назад.

Какие выводы из этого знакомства я сделала?

Все в этом мире возможно — в том числе по-настоящему влюбиться в парня, с которым совпала пара в Тиндере. Это только в книжках любовь равна самопожертвованию и морю терпения, а в современном эгоистичном мире нужно уметь защищать свои интересы и не позволять пользоваться собой. Не стоит тратить свои нервные клетки на истерики. Если парень не смог рассмотреть и оценить все ваши достоинства, пусть идет с миром. Даже если вы с чувством, с толком, с расстановкой ему перечислите весь список своих достоинств, он не прозреет и не изменит своего отношения к вам.

Кому-то цифра 32 может показаться слишком устрашающей, а я — слишком легкомысленной. Мужья моих подруг уже боятся отпускать своих жен со мной на девичники.

А вдруг «хождения на многочисленные тиндер-свидания» — заболевание заразное, и их жены тоже заразятся, разведутся и начнут легкомысленничать. Я же не перестаю надеяться на то, что найду большое и светлое чувство в приложении для поиска быстрого необременительного секса.