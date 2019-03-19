«Трудовой мигрант»: Полгода работал официантом на круизном лайнере за 1800 долларов в месяц

«Я работал за границей 6 месяцев и 6 дней беспрерывно. Работал на круизном лайнере официантом», — необычную для белорусов историю трудовой миграции рассказал наш читатель Станислав. Напомним, свои рассказы на конкурс «Трудовой мигрант» вы можете присылать до 17 апреля. Автор лучшей, по мнению читателей, истории получит денежный приз.



Фото автора конкурсной истории.

Чтобы стать участником конкурса, надо рассказать, почему и куда вы выехали из Беларуси в поисках работы и чем занимались за пределами родины. Прежде чем писать историю, внимательно почитайте условия конкурса .

— Совершенно случайно в моей жизни произошла череда событий приведших к увольнению с последнего места работы. И вот через некоторое время активных поисков чего-то нового, на мою почту пришло письмо от рекрутинговой компании, которая занимается помощью в устройстве на работу именно на лайнеры. Поначалу я проигнорировал это письмо как обычный спам, но что-то меня в нем зацепило и я позвонил по номеру который был там указан. Далее собеседования: одно в Минске, потом — в Санкт-Петербурге. И мне говорят, что я подхожу.

Больших трудов стоило мне убедить родителей в разумности этого шага. В течение нескольких месяцев я получил американскую визу, съездил в Одессу для недельных подготовительных курсов моряка, прошел все различные медобследования и мне сказали, где я буду присоединяться к кораблю. Это был Рио-де-Жанейро. Изначально было сложно в это все поверить. И вот я в самолете до Москвы, потом пересадка в Амстердаме и долгий путь в Бразилию (За билет выложил кровных 1150 $). Далее отель, и на следующий день — корабль.



Фото автора конкурсной истории.

Поначалу было очень сложно. Я думал раньше, что английский я знаю на хорошем уровне. Первый же день на корабле показал, что нет. Первые три недели я сгорал со стыда от своего косноязычия. Но со временем конечно же привык. На протяжении всего моего контракта я видел 2 белорусов, 11 украинцев, 8 русских. Все остальные 600 человек экипажа были представителями всех национальностей земли. Всего я насчитал за раз 25 национальностей. Маршрут моего 6-месячного плавания был преимущественно по Южной Америке, за это время я успел ее обогнуть 3 раза. Даже удалось повидать пингвинов.

Моя зарплата зависела от того, насколько наши пассажиры были удовлетворены сервисом. Но в среднем это было около 1800 $. Один раз я получил минимум — 1600 $. Зарплата выплачивается на карту после каждого круиза. Проживание и питание бесплатное, но есть одна большая статья расходов — его величество интернет. На корабле спутниковый интернет, который ловит в любую погоду в любом месте. Но стоит он прилично: 5 $ за 85 Мб. Хватает только на переписки в мессенджерах и редкие звонки. Одно случайное открытие инстаграмма и можете сразу покупать новый пакет интернета. На интернет, алкоголь, различные мелочи типа бритвы или сигареты я тратил ежемесячно — 200 $. И это еще очень экономно, многие тратят гораздо больше.



Фото автора конкурсной истории.

На корабле очень строго с расизмом и харрасментом (обзывательствами и не дай бог физ. насилием). Сразу же едете домой, не взирая на чины и заслуги. На моих глазах поехал домой парень, который разнимал толкающихся поваров. Причём были свидетели, что драки не было, но таковы правила. И если тебя уволили с корабля, дорога на море тебе уже закрыта во всех компаниях.

Работаешь на корабле без выходных, все 6 месяцев, минимум 10 часов в день. Через месяца три уже не хватает времени на сон, тебе всегда мало и начинается хронический недосып. На четвёртый месяц начинаешь так скучать по дому, что хочется лезть на стены. Многие не выдерживают и уезжают, это называется там эмердженси. В таком случае билет домой ты оплачиваешь из своего кармана.



Фото автора конкурсной истории.

Соотношение девушек и парней примерно одинаковое, порой удивляешься, откуда у девушек вообще берутся силы работать наравне с тобой, когда ты и так уже на пределе и валишься с ног.

Понравилось ли мне? — Да. Поеду ли еще? — Нет. Полезный ли опыт в жизни? — Очень. Заработал ли на квартиру за контракт? — Нет.

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