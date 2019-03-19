Пиво: живое или мертвое Вред и польза пенного

Так уж сложилось исторически, что пиво – это традиционный напиток мужчин. Но как ни странно, впервые его начали употреблять именно женщины-домохозяйки. Потом что-то заставило их отказаться и «подсадить» мужчин (коварные Евы явно темнят!), и только после этого напиток стал мужским. Наша статья направлена именно на мужскую половину населения.

Будь то решающий матч в лиге чемпионов по футболу, выезд на рыбалку или вечеринка у какого-нибудь друга а-ля Стив Стифлер – ничего не обходится без связки «желтого». Насчет того, что напиток исключительно для мужчин, можно согласиться, а вот с мужественностью и полезностью будем разбираться.

Насколько полезен данный «нектар Богов»?

В содержимом «живого» пива легко найти витамины группы B (тиамин, рибофлавин, пиридоксин). Также оно богато железом, магнием, фосфором (будете изливать лучи света…кхе-кхе), медью и прочими минералами. Антиоксиданты, присутствующие в пиве, снижают вероятность заболевания раком и туберкулезом. Доказано, что пиво помогает сглаживать неровные участки кожи на теле, но об этом позже. Парацельс считал, что 2–3 кружки в день – это идеальный вариант для благоприятного эффекта.

На этом плюсы заканчиваются, а варианты, которые не предполагают употребление через рот, не будут рассматриваться.

Насколько вредно пиво?

На этом полюсе гораздо больше полярных медведей. Под сомнение ставится как натуральность, так и безопасность пива. Т.к. напиток никак не может быть натурально насыщенного цвета, иногда в пиве разбавляют пикриновую кислоту. Она ядовита и вредна для организма. Кроме этого, пиво содержит альдегиды. Метанол, эфирные и сивушные масла – концентрация до 10 раз выше, чем в водке самой высшей очистки. Значительно больше нормы.

Все негативные результаты воздействия сей жидкости можно условно поделить на 2 типа:

— внешние;

— внутренние.

Внутренние

Наиболее часто пиво, как известно, употребляется в Германии. Его жителям наверняка одним из первых «посчастливилось» узнать о его вреде, гораздо раньше других стран.

Из-за газов, которые содержит пиво, страдает в первую очередь сердце. Повышается артериальное давление, вследствие чего объем сердца увеличивается (может увеличиться до 2-х раз) обратно пропорционально силе его мускулатуры. В итоге получается клочок дряблых гладких мышц, отдаленно напоминающее сердце.

Вторая по списку цель – желудок. Очень часто можно наблюдать молодых людей в больницах с гастритом и язвой. Соляная кислота и продукты брожения разъедают стенки желудка и развивают повышенную кислотность и, в конце концов, доводят до рака. Рака груди, кишечника и прочих онкологических заболеваний.

Внешние

При потреблении пива снижается уровень тестостерона – андрогена мужчин. Именно поэтому часто можно наблюдать довольно ярко выраженную грудь и не спадающую с лица толстячка улыбку. И да, пиво содержит жиры, которые и откладываются в теле. Если при осмотре своей обуви наблюдается «горизонт» в виде живота, то все очень плохо. Еще симптомы женственности: утончение голоса, округление всех частей тела (помимо живота), снижение роста волос. Глядя на такого человека, можно уверенно заявить, что он ленив, податлив и не знает меры.

Поведение любителя пивка становится более истеричным и непредсказуемым. Да, толпы разъярённых школьников и быдла, гоняющих бутылку в подъезде, – это бич современной России. Пиво считают более «щадящим» и «легким» алкоголем по сравнению с водкой. Но риск появления зависимости к пиву в 4 раза выше, чем к водке! Пиво полноправно можно считать легальным наркотиком.

Какие еще внешние изменения могут произойти? Катаракта глаза, пожелтение белка, дистрофия желтого пятна… В общем, прямой путь стать Вангой с пивом наперевес.

Как выявить некачественное пиво?

Достаточно уделить немного времени и провести тест на содержание пикрина. Возьмите любую емкость для варки и налейте в нее пиво. Киньте туда небольшую часть ткани из светлой шерсти и прокипятите все 10 минут. Достаньте ткань и прополощите её. Если она отстирается и на ней не останется следов, то можно отдать должное честным производителям. Если же после чистки шерсть окрасится в желтоватый оттенок, то это явный признак наличия пикрина. Употреблять продукцию данной фирмы – себе дороже.

Обязательно при разливке должна ярко выражаться пена. Она должна быть высотой в 4 см и держаться также 4 минуты. Пена хорошего пива должна залипать на стенках стакана. У настоящего пива она не исчезает, если подуть на него.

При первом открытии пива из отверстия не должен появляться «дымок», это признак искусственного насыщения углекислым газом.

Вреда от пива, несомненно, больше, чем пользы. Тем не менее, это не означает что напиток – сущая отрава и яд. В умеренном количестве выпитого сохраняются полезные свойства и не развиваются все эти страшные отрицательные последствия, описанные выше. Если вы решили употреблять пиво, то тщательно выбирайте, то, что будете пить. Здоровье превыше всего!