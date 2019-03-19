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В Гродно девочка отравилась угарным газом

20.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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В Гродно пострадала девочка. Около двух часов ночи 20 марта она поступила в областную детскую клиническую больницу с признаками отравления угарным газом, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Девочка 2005 года рождения живет с родителями в частном жилом доме. Ее нашел отец, ребенок лежал без сознания на полу возле душевой кабинки в помещении ванной комнаты, где установлен газовый двухконтурный отопительный котел.

«Состояние девочки тяжелое. Причина отравления устанавливается», — проинформировали в МЧС.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно пострадала девочка. Около двух часов ночи 20 марта она поступила в областную детскую клиническую больницу с признаками отравления угарным газом, сообщили...
 
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