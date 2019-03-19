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Двое жителей Орши незаконно продали часть чужой квартиры

20.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД задержали двух подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

По подозрению в крупном мошенничестве задержаны двое жителей Орши. «Мужчины «засветились» на продаже доли квартиры, доставшейся по наследству жителю райцентра. Они обещали хозяину жилплощади выгодные условия сделки, включая минимальную оплату своих услуг по поиску покупателей и надежному сопровождению коммерческой операции. Для большей убедительности на счет клиента было зачислено порядка Br2 тыс.», — рассказали в 7-м управлении ГУБОПиК МВД (по Витебской области).

На одного из мужчин была оформлена генеральная доверенность о распоряжении имуществом. После чего часть квартиры продали за Br19 тыс. Соучастники поделили деньги между собой и перестали выходить на связь с потерпевшим.

«Оперативники нашли и задержали фигурантов. В их отношении Оршанским межрайонным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 УК (мошенничество). У подозреваемых изъяты дорогостоящие автомобили, иностранная валюта и ювелирные изделия», — проинформировали в управлении.

Сейчас оба мужчины арестованы. Выясняется, причастны ли они к аналогичным преступным фактам, а также к незаконной предпринимательской деятельности. Предполагается, что фигуранты неоднократно оказывали нелегальные посреднические услуги по купле-продаже недвижимости в Оршанском районе.

Правоохранители ищут потерпевших от действий преступных риелторов либо очевидцев их деятельности. Об этом можно сообщить в ГУБОПиК МВД по телефонам (8-212) 66-50-44; (8-0216) 22-60-08, а также в УСК по Витебской области (8-033) 399-80-44.-0-

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД задержали двух подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью. Такая...
 
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