"Он плохо себя чувствует". Политологи назвали причины отставки Назарбаева









Все случилось почти по Борису Ельцину: «Я устал. Я ухожу». Сегодня Нурсултан Назарбаев выступил с видеообращением, в котором описал успехи Казахстана после «распада советской империи», рассказал, каким видит будущее страны. И заявил, что оставляет за собой посты главы Совбеза и партии «Нур Отан». Управление государством, сказал уходящий президент, он доверяет главе Сената парламента Касым-Жомарту Токаеву.





При этом о причинах своей отставки Назарбаев не сказал ни слова.





Что гражданам Казахстана пора задуматься о перспективе смены власти, стало ясно 5 февраля этого года, когда Назарбаев внезапно отправил запрос в КС с просьбой разъяснить статью Конституции об основаниях для досрочного прекращения полномочий президента. Но даже многие казахстанские политологи тогда уверяли, что президент всего лишь решил подстраховаться на будущее. Речи о сложении полномочий в ближайшее время не идет. О том, что досрочных выборов не будет, заявил тогда и сам Назарбаев. Он был избран на пятый срок в апреле 2015-го. То есть его полномочия истекали лишь в 2020-м году. Почему Нурсултан Назарбаев столь спешно решил оставить пост, мы спросили экспертов.









Толганай Умбеталиева, политолог из Казахстана:









- Для нас это абсолютно неожиданный шаг, хотя симптомы того, что он уйдет в отставку, были. Это и кадровые изменения, и его обращение Назарбаева в Конституционный суд - я лично до сих пор была убеждена, что все идет к досрочным выборам.





Сейчас над Казахстаном нависли экономические и социальные проблемы, которые, кажется, Назарбаеву уже было сложно решать. Я думаю, что он просто устал от ответственности, которая лежала на его плечах.





В последнее время его рейтинг стал падать, среди молодежи обострились протестные настроения и в силу возраста ему сложно было оставаться активным. То, что он уходит — серьезный шаг, но это правильное решение. Хотя, конечно, он остается в политике и сможет участвовать во многих процессах и сохранит серьезные позиции.









Даниил Кислов, главный редактор сайта «Фергана»:





- Касым-Жомарт Токаев назван временно исполняющим обязанности президента - и это самое важное, а не то, что Назарбаев ушел в отставку. Последние несколько месяцев все ждали, что он сложит полномочия. Он просто плохо себя чувствует и, наверное, сам понял, что больше не может исполнять обязанности президента. Все это очень похоже на передачу власти Ельцин-Путин, потому что Токаев — один из самых влиятельных, сильных политиков в Казахстане. Он был премьер-министром, министром иностранных дел, он относительно молод и очень популярен. По всей видимости, Токаев — это фамилия будущего президента Казахстана.





Я бы мог сказать, что это лучший вариант для Казахстана, это лучший преемник Назарбаева, который может быть. Он самый грамотный и нормальный политик. Все очень боялись, что Назарбаев передаст власть своей дочери, и тогда бы начался хаос. Что касается Токаева, то я бы сказал так — с его приходом акции Казахстана повысятся.