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Кто бы возглавил Беларусь при казахстанском сценарии?

20.03.2019 08:55 — Разное | Партизан  
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит в отставку. Согласно местному законодательству, его обязанности будет исполнять спикер парламента Касым-Жомарт Токаев.


Премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Фото: Sputnik Сергей Пушкин

Пророссийские политические телеграмм-каналы, не понимая белорусской ситуации, начали выдавать «инсайды»: мол, новости из Казахстана вызвали нездоровый ажиотаж в среде Михаила Мясниковича. Напомним, Мясникович — спикер Совета Республики, верхней палаты белорусского парламента.

Если бы эти телеграмм-каналы вели люди из Беларуси, они бы знали положение Конституции:

Статья 89. В случае вакансии должности Президента или невозможности исполнения им своих обязанностей по основаниям, предусмотренным Конституцией, его полномочия до принесения присяги вновь избранным президентом переходят к премьер-министру.

Премьер-министр в Беларуси — Сергей Румас. Именно к нему при казахстанском сценарии перешли бы полномочия главы страны.

 
 
Ссылка на источник 24
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит в отставку. Согласно местному законодательству, его обязанности будет исполнять спикер парламента Касым-Жомарт...
 
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