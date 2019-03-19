Кто бы возглавил Беларусь при казахстанском сценарии?





Премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Фото: Sputnik Сергей Пушкин





Пророссийские политические телеграмм-каналы, не понимая белорусской ситуации, начали выдавать «инсайды»: мол, новости из Казахстана вызвали нездоровый ажиотаж в среде Михаила Мясниковича. Напомним, Мясникович — спикер Совета Республики, верхней палаты белорусского парламента.





Если бы эти телеграмм-каналы вели люди из Беларуси, они бы знали положение Конституции:





Статья 89. В случае вакансии должности Президента или невозможности исполнения им своих обязанностей по основаниям, предусмотренным Конституцией, его полномочия до принесения присяги вновь избранным президентом переходят к премьер-министру.





Премьер-министр в Беларуси — Сергей Румас. Именно к нему при казахстанском сценарии перешли бы полномочия главы страны.