Михаил Захаров: лед безобразный, даже линий не видно

- Подкачал лед. Безобразный, такого никогда не было, даже не видно линий. Лед может перемороженный, не знаю… В плей-офф заливаем одной машиной! Впервые такое вижу!





- Кто виноват?





- А кому принадлежит ледовый дворец? Министру спорта, он и виноват. Вы видели в КХЛ, чтобы одна машина заливала лед?





- Лучше было, когда ледовый дворец был у "Юности"?





belarushockey.com . - Не у "Юности", а у города. Сегодня у нас проблем больше, чем достаточно. У нас руководители ничего не хотят делать в раздевалке, потому что мы не имеем права. Ковру четыре года, по нему ходить страшно, менять давно надо, но мы не имеем права. Когда задаем вопрос тем, к кому относится каток, они говорят, что нет денег и не будут ничего менять. То же самое, что и в Гомеле происходит. Каток один, школа — другая, команда — третья… Посмотрите, как у ЦСКА или "Динамо-Москва" — все в одних руках, поэтому все работает, — цитирует Захарова



