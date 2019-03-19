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Михаил Захаров: лед безобразный, даже линий не видно
Главный тренер "Юности" Михаил Захаров раскритиковал качество льда на "Чижовка-Арене", где во вторник, 19 марта, состояался первый матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Беларуси между столичным клубом и молодечненским "Динамо" (4:1). По мнению наставника, в этом виноват министр спорта страны Сергей Ковальчук.
- Подкачал лед. Безобразный, такого никогда не было, даже не видно линий. Лед может перемороженный, не знаю… В плей-офф заливаем одной машиной! Впервые такое вижу!
- Кто виноват?
- А кому принадлежит ледовый дворец? Министру спорта, он и виноват. Вы видели в КХЛ, чтобы одна машина заливала лед?
- Лучше было, когда ледовый дворец был у "Юности"?
- Не у "Юности", а у города. Сегодня у нас проблем больше, чем достаточно. У нас руководители ничего не хотят делать в раздевалке, потому что мы не имеем права. Ковру четыре года, по нему ходить страшно, менять давно надо, но мы не имеем права. Когда задаем вопрос тем, к кому относится каток, они говорят, что нет денег и не будут ничего менять. То же самое, что и в Гомеле происходит. Каток один, школа — другая, команда — третья… Посмотрите, как у ЦСКА или "Динамо-Москва" — все в одних руках, поэтому все работает, — цитирует Захарова
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Главный тренер "Юности" Михаил Захаров раскритиковал качество льда на "Чижовка-Арене", где во вторник, 19 марта, состояался первый матч полуфинальной серии плей-офф...
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