Российские силовики и «крымнашевцы» будут учить белорусов патриотизму в Смоленске









Организаторами форума выступили Смоленская областная общественная организация «Российский Союз Молодежи» и филиал военно-патриотического центра «Вымпел» в Смоленске. Из Беларуси на мероприятие в первую очередь ждут представителей регионов – вероятно, Могилевского и Витебского. Расширение российского влияния в этих областях для чиновников из РФ остается одним из важных вопросов.





Согласно программе Форума, 23 марта гостей форума ждёт встреча с доверенным лицом Владимира Путина, руководителем военно-патриотического центра «КУОС-Вымпел» Святославом Омельченко.





Омельченко – ярый сторонник присоединения Крыма, а сама организация «Вымпел» ведет активную деятельность в аннексированном Крыму, о чем рассказывает на своем официальном сайте.





Например, в июле 2014-го и 2015-го годов организация, функционирующая за счет грантов Президента РФ, организовала форум «Таврида». В 2015 году ВПЦ «Вымпел» и Ассоциация студенческих спортивных клубов России провели совместный военной-спортивный лагерь для молодежи.





Руководитель ВПЦ «Вымпел» Святослав Омельченко 2016 году заявил, что «Крым и Севастополь — это наследие России. ВПЦ «Вымпел» продолжит активную работу по развитию патриотического воспитания детей и молодежи в Крымском федеральном округе и еще большее количество детей смогут приобщиться к историческому наследию нашей необъятной Родины».









Напомним, что на международном уровне Беларусь отказалась признавать присоединение полуострова законным.





Участие белорусов в подобном форуме в то время, когда идут активные разговоры о потенциальной «аннексии Беларуси», выглядит странным. Особенно когда мероприятие частично организует ВПЦ «Вымпел», напрямую вовлеченный в «идеологическую» аннексию Крыма.





Кроме Омельченко и работы по секциям, гостей форума зачем-то ждет ещё и «открытый диалог с представителями силовых структур Смоленской области».





Мероприятие организуется в рамках реализации гранта Президента Российской Федерации.