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Российские силовики и «крымнашевцы» будут учить белорусов патриотизму в Смоленске

20.03.2019 08:33 — Разное | Партизан  
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С 22 по 24 марта в российском городе пройдет совместный российско-белорусский форум специалистов в области патриотического воспитания детей и молодежи. Список выступающих вызывает вопросы.



Организаторами форума выступили Смоленская областная общественная организация «Российский Союз Молодежи» и филиал военно-патриотического центра «Вымпел» в Смоленске. Из Беларуси на мероприятие в первую очередь ждут представителей регионов – вероятно, Могилевского и Витебского. Расширение российского влияния в этих областях для чиновников из РФ остается одним из важных вопросов.

Согласно программе Форума, 23 марта гостей форума ждёт встреча с доверенным лицом Владимира Путина, руководителем военно-патриотического центра «КУОС-Вымпел» Святославом Омельченко.

Омельченко – ярый сторонник присоединения Крыма, а сама организация «Вымпел» ведет активную деятельность в аннексированном Крыму, о чем  рассказывает на своем официальном сайте.

Например, в июле 2014-го и 2015-го годов организация, функционирующая за счет грантов Президента РФ, организовала форум «Таврида». В 2015 году ВПЦ «Вымпел» и Ассоциация студенческих спортивных клубов России провели совместный военной-спортивный лагерь для молодежи.

Руководитель ВПЦ «Вымпел» Святослав Омельченко 2016 году заявил, что «Крым и Севастополь — это наследие России. ВПЦ «Вымпел» продолжит активную работу по развитию патриотического воспитания детей и молодежи в Крымском федеральном округе и еще большее количество детей смогут приобщиться к историческому наследию нашей необъятной Родины».


Напомним, что на международном уровне Беларусь отказалась признавать присоединение полуострова законным.

Участие белорусов в подобном форуме в то время, когда идут активные разговоры о потенциальной «аннексии Беларуси»,  выглядит странным. Особенно когда мероприятие частично организует ВПЦ «Вымпел», напрямую вовлеченный в «идеологическую» аннексию Крыма.

Кроме Омельченко и работы по секциям, гостей форума зачем-то ждет ещё и «открытый диалог с представителями силовых структур Смоленской области».

Мероприятие организуется в рамках реализации гранта Президента Российской Федерации.

 
 
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С 22 по 24 марта в российском городе пройдет совместный российско-белорусский форум специалистов в области патриотического воспитания детей и молодежи. Список...
 
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