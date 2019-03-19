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Пашинян против Лукашенко: кто кого?

20.03.2019 08:15 — Разное | Партизан  
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Новый генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не будет назначен без согласия со стороны Армении.


«Без одобрения Армении новый генсек не может быть назначен, в противном случае это будет означать, что данная структура не существует», - сказал Пашинян, подчеркнув, что данный вопрос обсуждается членами организации (в ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан).

Пашинян настоял на том, что позиция Еревана относительно того, что после досрочного прекращения полномочий армянского генсека этот пост должен сохраниться за Арменией, конструктивна.

«Наши партнеры не согласны, говорят, что этот вопрос не отрегулирован. Мы говорим: давайте тогда до назначения нового генсека в уставе ОДКБ уточним, если по каким-то причинам срок остается незавершенным, то как должен регулироваться вопрос? И, кажется, мы пришли к согласию по этому пункту», - добавил он.

По его словам, Ереван предлагает внести поправки в регламент на случай подобных ситуаций.

«Ничего апокалиптического не происходит, а отзывом своего кандидата мы просто доказали, что все равны перед законом», - отметил Пашинян.


В ноябре 2018 года Армения без предварительного согласования процедуры с другими членами ОДКБ отозвала своего представителя Юрия Хачатурова с позиции генерального секретаря ОДКБ (в Ереване его обвиняют в попытке осуществить государственный переворот в 2008 году).

Исполнение обязанностей генсека ОДКБ было возложено на заместителя генерального секретаря организации россиянина Валерия Семерикова.

При этом Армения, являющаяся действующим председателем ОДКБ (председательство в организации переходит от одного государства к следующему в соответствии с русским алфавитом), настаивает на назначении на должность нового генсека своего представителя, поскольку Хачатуров отработал лишь половину из положенных трех лет - срок полномочий армянской стороны истекает в 2020 году.

В свою очередь,  Александр Лукашенко представил на пост генсека организации кандидатуру от Минска - государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася.

 
Теги: Минск
 
 
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Новый генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не будет назначен без согласия со стороны Армении.
 
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