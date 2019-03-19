Представитель ОБСЕ в Минске: Нас волнуют вопросы борьбы с экстремизмом

Во время встречи представители журналистского сообщества напомнили господину Дезиру об основных проблемах в области свободы СМИ в Беларуси: чрезмерное регулирование сферы информации государством, неравные экономические условия, сложности в регистрации новых медиа, внесудебный порядок блокировки интернет-ресурсов, частые задержания журналистов, административное преследование коллег за сотрудничество с зарубежными медиа без аккредитации и недавнее уголовное "дело БелТА".





Особое внимание в ходе встречи было уделено проблемам с доступом журналистов негосударственных медиа к информации. Коллеги подробно рассказали Арлему Дезиру о необоснованных отказах в аккредитации со стороны государственных органов и невозможность обжаловать такой отказ.





Председатель ОО "БАЖ" Андрей Бастунец и юрист организации Олег Агеев и подробно рассказали о практике применения законодательства в сфере борьбы с экстремизмом, преследовании активистов анархистского движения за сообщения в социальных сетях, о возможном введении более жестких правовых норм в закон.





Подводя итоги встречи, Арлем Дезир отметил, что в повестке дня представителей ОБСЕ есть список проблемных вопросов, которые будут обсуждаться в течение ближайших дней с представителями белорусских властей.









— Прежде всего, это — проблема с отказом в аккредитации. По мнению ОБСЕ, обязательной аккредитации журналистов вообще не должно существовать. Если же такая процедура есть, она должна быть открытой и прозрачной, без возможности необоснованных отказов. Сюда же входит и проблема с доступом к информации.









Во-вторых, нас волнуют вопросы, связанные с новой редакцией закона о СМИ и регистрацией изданий. Также нас волнуют вопросы борьбы с экстремизмом и экстремистской продукцией, под удар в результате могут попасть и медиа. Важно, чтобы все процедуры проходили прозрачно и с возможностью обжаловать то или иное решение.





Мы гордимся тем, что в Беларуси есть смелые журналисты, готовые бороться за плюрализм мнений и многостороннее освещение ситуации, — отметил во время встречи Арлем Дезир.





Завтра представитель ОБСЕ по вопросам свободы медиа встретится с министром иностранных дел Владимиром Макеем, министром информации Александром Карлюкевичем, председателем Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Андреем Наумовичем, а также посетит редакции медиа.





Визит Арлема Дезира в Минск продлится до 20 марта.





Напомним, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ внимательно следит за ситуацией в области медиа в Беларуси. Свою позицию он озвучивал после оглашения уголовного приговора Марине Золотовой, массовых задержаний журналистов по "делу БелТА», обысков в гродненских фрилансеров.