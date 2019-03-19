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Google анонсировала собственную игровую платформу Stadia
20.03.2019 08:53 — Разное | Аргументы и факты
О запуске новой платформы корпорация объявила в Сан-Франциско (Калифорния) в ходе ежегодной конференции для разработчиков игр. По сообщению CNN, пользователи Stadia смогут играть в игры по Wi-Fi, и им не придется скачивать их на свои устройства. Игрокам также не понадобится специальное оборудование.
По данным телеканала, сервис будет работать на "любом типе экранов". Играть можно будет с помощью клавиатуры и мышки или использовать представленный корпорацией контроллер.
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Играть можно будет с помощью клавиатуры и мышки или использовать представленный корпорацией контроллер.
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