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Задержан еще один подозреваемый в стрельбе в Утрехте

20.03.2019 08:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Задержан еще один подозреваемый в стрельбе в Утрехте
Фото из открытых источников


Полиция Нидерландов задержала еще одного подозреваемого в стрельбе в трамвае в Утрехте, сообщает агентство Associated Press.

Задержан 40-летний мужчина. В заявлении полиции, на которое ссылается AP, говорится, что "мужчина подозревается в причастности к стрельбе, расследование по поводу его роли продолжается".

Под стражей остается задержанный ранее 37-летний мужчина - главный подозреваемый. Его мотивы пока неясны. После инцидента, жертвами которого стали три человека, полиция задержала еще двоих мужчин. Однако подозрения в их отношении не подтвердились.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
Ссылка на источник 24
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Под стражей остается задержанный ранее 37-летний мужчина - главный подозреваемый.
 
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