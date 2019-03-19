Права потребителя и требования к организации торгового процесса

Права потребителя и продажа продовольственных товаров регулируются Законом Республики Беларусь от 9 января 2002 года «О защите прав потребителей», Правилами продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания (утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.07.2014 № 703).



Каждый покупатель имеет право на просвещение в области защиты прав потребителей, информацию о товарах, свободный выбор товаров, надлежащее качество, количество и безопасность товаров.

Приобретая продукты питания, покупателю необходимо помнить несколько простых правил. На упаковке любого пищевого продукта должны быть указаны следующие сведения:

- наименование продукции; - сведения об основных свойствах продукции; состав, в том числе сведения об ароматизаторах, пищевых добавках, подсластителях, компонентах, употребление которых может вызвать аллергические реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний; - дата изготовления и срок годности, хранения. Также обязательно указание условий хранения (если качество и безопасность продукта изменяются после вскрытия упаковки, должны быть указаны также условия хранения после вскрытия упаковки); - информацию об изготовителе. Информация об изготовителе включает наименование и местонахождение изготовителя, а также, если есть, импортера или официального представителя; - сведения о подтверждении соответствия продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия ; - штриховой идентификационный код; - сведения о правилах и условиях использования продукции, при которых она не является опасной для здоровья потребителя; - количество (вес или объем).

В случае несоответствия товаров установленным требованиям, продажи товара с истекшим сроком годности и других подобных нарушениях, потребитель вправе предъявить продавцу требования, установленные Законом РБ «О защите прав потребителей» ст. 20 «Права потребителя в случае реализации ему товара ненадлежащего качества»:

- замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества; - соразмерного уменьшения покупной цены товара; - незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара; - возмещения расходов по устранению недостатков товара.

Какие пищевые продукты признаются некачественными, опасными и не подлежат реализации:

- пищевая продукция с истекшими сроками годности, небезопасная, с признаками недоброкачественности, а также не соответствующей установленным требованиям; - пищевая продукция без наличия маркировки (с информацией, наносимой в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза); - размороженная (дефростированная) и повторно замороженная пищевая продукция; - мясо и субпродукты всех видов сельскохозяйственных животных без ветеринарных документов; - яйца с загрязненной или поврежденной скорлупой; - пищевая продукция с нарушением целостности потребительской упаковки и в загрязненной таре; - фрукты и овощи, загнившие, испорченные, проросшие, с нарушением целостности кожуры; - иной продукции, на которую установлены ограничения.

Любой некачественный товар, это касается и пищевых продуктов, покупатель вправе вернуть в магазин и потребовать замену или возврат денег. Для пищевых продуктов отсутствие чека не основание для отказа, так как подтверждением того, что вы купили товар у этого продавца зачастую можно использовать упаковку, ярлыки продавца и прочее. Только в таких случаях необходимо действовать оперативно.

Обращаем внимание, что товар, приобретенный и находящийся на хранении у потребителя (вне зависимости от продолжительности срока хранения), как правило, исследованию (проверке качества, экспертизе) не подлежит.

Сморгонский ЗЦГЭ.