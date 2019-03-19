﻿ Права потребителя и требования к организации торгового процесса. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Права потребителя и требования к организации торгового процесса

20.03.2019 — Разное | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
Права потребителя и продажа продовольственных товаров регулируются Законом Республики Беларусь от 9 января 2002 года «О защите прав потребителей», Правилами продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания (утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.07.2014 № 703).

Права потребителя и требования к организации торгового процесса
Каждый покупатель имеет право на просвещение в области защиты прав потребителей, информацию о товарах, свободный выбор товаров, надлежащее качество, количество и  безопасность товаров.

Приобретая продукты питания, покупателю необходимо помнить несколько простых правил. На упаковке любого пищевого продукта должны быть указаны следующие сведения:

- наименование продукции;

- сведения об основных свойствах продукции; состав, в том числе сведения об ароматизаторах, пищевых добавках,  подсластителях, компонентах, употребление которых может вызвать аллергические реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний;

- дата изготовления и срок годности, хранения. Также обязательно указание условий хранения (если качество и безопасность продукта изменяются после вскрытия упаковки, должны быть указаны также условия хранения после вскрытия упаковки);

- информацию об изготовителе. Информация об изготовителе включает наименование и местонахождение изготовителя, а также, если есть, импортера или официального представителя;

- сведения о подтверждении соответствия продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия;

- штриховой идентификационный код;

- сведения о правилах и условиях использования продукции, при которых она не является опасной для здоровья потребителя;

- количество (вес или объем).

В случае несоответствия товаров установленным требованиям, продажи товара с истекшим сроком годности и других подобных нарушениях, потребитель вправе предъявить продавцу требования, установленные Законом РБ «О защите прав потребителей» ст. 20 «Права потребителя в случае реализации ему товара ненадлежащего качества»:

- замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества;

- соразмерного уменьшения покупной цены товара;

- незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара;

- возмещения расходов по устранению недостатков товара.

Какие пищевые продукты признаются некачественными, опасными и не подлежат реализации:

- пищевая продукция с истекшими сроками годности, небезопасная, с признаками недоброкачественности, а также не соответствующей установленным требованиям;

- пищевая продукция без наличия маркировки (с информацией, наносимой в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза);

- размороженная (дефростированная) и повторно замороженная пищевая продукция;

- мясо и субпродукты всех видов сельскохозяйственных животных без ветеринарных документов;

- яйца с загрязненной или поврежденной скорлупой;

- пищевая продукция с нарушением целостности потребительской упаковки и в загрязненной таре;

- фрукты и овощи, загнившие, испорченные, проросшие, с нарушением целостности кожуры;

- иной продукции, на которую установлены ограничения.

Любой некачественный товар, это касается и пищевых продуктов, покупатель вправе вернуть в магазин и потребовать замену или возврат денег. Для пищевых продуктов отсутствие чека не основание для отказа, так как подтверждением того, что вы купили товар у этого продавца зачастую можно использовать упаковку, ярлыки продавца и прочее. Только в таких случаях необходимо действовать оперативно.

Обращаем внимание, что товар, приобретенный и находящийся на хранении у потребителя (вне зависимости от продолжительности срока хранения), как правило, исследованию (проверке качества, экспертизе) не подлежит.

Сморгонский ЗЦГЭ.

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Права потребителя и продажа продовольственных товаров регулируются Законом Республики Беларусь от 9 января 2002 года «О защите прав потребителей», Правилами...
 
Новости дня
Новости разные
 
Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Назарбаевым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика