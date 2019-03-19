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Обязанности работодателя по представлению отчетности в органы Фонда социальной защиты населения
20.03.2019 — Разное | Светлы шлях
II. Представлять в органы Фонда сведения, необходимые для ведения персонифицированного учета (Закон Республики Беларусь «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного социального страхования» от 06.06.1999 №230-3; Правила индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в системе государственного социального страхования, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.07.1997 №837(далее–Правила), Инструкция о порядке заполнения форм документов персонифицированного учета и Инструкция о порядке передачи-приема форм документов персонифицированного учета, утвержденные Постановлением правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19.06.2014 №7), документы:
форма ПУ-1 «Анкета застрахованного лица»* один раз в течение 5 рабочих дней со дня принятия на работу физического лица, не имеющего свидетельства социального страхования,
форма ПУ-2 «Сведения о приеме и увольнении»* ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
форма ПУ-3 «Индивидуальные сведения»* один раз в квартал в течение месяца, следующего за отчетным кварталом,
пояснительная записка к пачкам документов персонифицированного учета, содержащим формы ПУ-3 «Индивидуальные сведения» представляется за отчетный год в сроки, установленные для сдачи форм ПУ-3 (Постановление правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 29.06.2009 №10 «Об утверждении форм документов и инструкции по формату документов персонифицированного учета»).
III. Начислять и перечислять в полном объеме и в установленные законодательством сроки обязательные страховые взносы и иные платежи в бюджет фонда (Положение об уплате обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 40).
Работодателям, у которых имеются рабочие места с особыми условиями труда, занятость на которых предполагает профессиональное пенсионное страхование, в органы Фонда необходимо представлять:
форму ПУ-6 «Индивидуальные сведения на профессиональное пенсионное страхование» ежеквартально до 25 числа следующего за отчетным периодом месяца (Инструкция о порядке заполнения форм документов персонифицированного учета, утвержденная Постановлением правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19.06.2014 №7),
сведения о результатах оценки условий труда на рабочих местах с особыми условиями труда: приказ об утверждении Перечня для целей профессионального пенсионного страхования и сам электронный перечень для целей ППС в течение 5 рабочих дней после его утверждения (
начислять и перечислять в полном объеме и в установленные законодательством сроки взносы на профессиональное пенсионное страхование и иные платежи в бюджет фонда (Положение №40 - см. выше).
Внимание!!!
Программные комплексы и инструкции по подготовке документов персонифицированного учета и ведомственной отчетности, а так же по подключению к порталу Фонда размещены на сайте портала
*- имеются иные сроки представления документов персонифицированного учета, которые указаны в пунктах 14,15 и 16 Правил.
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I. Представлять в органы Фонда ведомственную отчетность по обязательным страховым взносам в бюджет фонда по форме 4-фонд "Отчет о средствах бюджета...
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