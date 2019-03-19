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Обязанности работодателя по представлению отчетности в органы Фонда социальной защиты населения

20.03.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Обязанности работодателя по представлению отчетности в органы Фонда социальной защиты населения
I. Представлять в органы Фонда ведомственную отчетность по обязательным страховым взносам в бюджет фонда по форме 4-фонд "Отчет о средствах бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь" ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом  (Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.11.2018 N 83 "Об установлении Перечня и форм ведомственной отчетности на 2019 год и указаний по их заполнению").

II. Представлять в органы Фонда сведения, необходимые для ведения персонифицированного учета (Закон Республики Беларусь «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного социального страхования» от 06.06.1999 №230-3; Правила индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в системе государственного социального страхования, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.07.1997 №837(далее–Правила), Инструкция о порядке заполнения форм документов персонифицированного учета и Инструкция о порядке передачи-приема форм документов персонифицированного учета, утвержденные  Постановлением правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19.06.2014 №7), документы:

форма ПУ-1 «Анкета застрахованного лица»* один раз в течение 5 рабочих дней со дня принятия на работу физического лица, не имеющего свидетельства социального страхования,

форма ПУ-2 «Сведения о приеме и увольнении»* ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,

форма ПУ-3 «Индивидуальные сведения»* один раз в квартал в течение месяца, следующего за отчетным кварталом,

пояснительная записка к пачкам документов персонифицированного учета, содержащим формы ПУ-3 «Индивидуальные сведения» представляется за отчетный год в сроки, установленные для сдачи форм ПУ-3 (Постановление правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 29.06.2009 №10 «Об утверждении форм документов и инструкции по формату документов персонифицированного учета»).

III. Начислять и перечислять в полном объеме и в установленные законодательством сроки обязательные страховые взносы и иные платежи в бюджет фонда (Положение об уплате обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 40).

Работодателям, у которых имеются рабочие места с особыми условиями труда, занятость на которых предполагает профессиональное пенсионное страхование, в органы Фонда необходимо представлять:

форму ПУ-6 «Индивидуальные сведения на профессиональное пенсионное страхование» ежеквартально до 25 числа следующего за отчетным периодом  месяца (Инструкция о порядке заполнения форм документов персонифицированного учета, утвержденная Постановлением правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19.06.2014 №7),   

сведения о результатах оценки условий труда на рабочих местах с особыми условиями труда: приказ об утверждении Перечня для целей профессионального пенсионного страхования и сам электронный перечень для целей ППС в течение 5 рабочих дней после его утверждения (Положение о критериях оценки условий труда для отдельных категорий работников и (или) особенностей (видов) выполняемых работ для целей профессионального пенсионного страхования и порядке их применения, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 09.10.2008 N 1490 "О некоторых вопросах профессионального пенсионного страхования", пункт 26 Положения №40 - см. выше).

начислять и перечислять в полном объеме и в установленные законодательством сроки взносы на профессиональное пенсионное страхование и иные платежи в бюджет фонда (Положение №40 - см. выше).

Внимание!!!

Согласно ст. 23.16 КоАП РБ непредставление в установленные сроки документов, отчетов, сведений или иных материалов в случаях, когда обязанность их представления предусмотрена законодательными актами, либо представление таких документов, отчетов, сведений или иных материалов, содержащих заведомо недостоверные сведения, влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.

Согласно ст. 11.54 КоАП РБ неуплата или неполная уплата в установленный срок обязательных страховых взносов или взносов на профессиональное пенсионное страхование в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на сумму более десяти базовых величин влекут наложение штрафа в размере от двух до двадцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - в размере 20% от неуплаченной суммы указанных взносов.

            Программные комплексы и инструкции по подготовке документов персонифицированного учета и ведомственной отчетности, а так же по подключению к порталу Фонда размещены на сайте портала www.portal.ssf.gov.by.

*- имеются иные сроки представления документов персонифицированного учета, которые указаны в пунктах 14,15 и 16 Правил.

 
 
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I. Представлять в органы Фонда ведомственную отчетность по обязательным страховым взносам в бюджет фонда по форме 4-фонд "Отчет о средствах бюджета...
 
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