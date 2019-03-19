Официально: в Вильнюсе нашли останки Кастуся Калиновского. Точность – 95%

В июле 2017 года на горе Гедимина в Вильнюсе проходили раскопки. Там были обнаружены останки 20 человек, пишет TUT.by. Их исследовали более полутора лет, и теперь ученые заявили: среди них есть останки Кастуся Калиновского.

Для справки: Кастусь Калиновский – революционный демократ, публицист, поэт. Легендарный лидер национально-освободительного восстания 1863 года в Беларуси. Руководитель издания «Мужыцкай праўды» – первой нелегальной революционной газеты на беларуском языке. В 1864 году за свою деятельность он был казнен через повешение в Вильне на Лукишской площади.

Почему ученые решили, что останки – его

Исследователи пришли к этому выводу методом исключения всех остальных останков. Они сопоставили возраст, способ казни, а также сравнили форму черепа с фотографиями, которые были сделаны еще при жизни. Все останки досконально изучили, поэтому результаты исследователи называют максимально точными – на 95%.

Со слов эксперта Римантаса Янкаускаса, с выводами ученые не торопились. Например, нескольких человек идентифицировали по генетическим анализам. Для этого даже пришлось произвести четыре эксгумации и взять пробы у их родственников, похороненных Вильнюсе. Однако в случае Калиновского генетическая экспертиза была невозможна. У него не осталось потомков-мужчин, которые могли бы сдать материал для сравнения.

Кроме того, в поисках Калиновского экспертам «помогли» останки Зигмунда Сераковского, также одного из лидеров восстания 1863 года, которого идентифицировали еще до Кастуся. Зигмунд был женат на Аполонии Далевской, а на его правой руке археологи нашли кольцо с надписью «Zygmunt Apolonija 11 Sierpnia/30 Lipca 1862 r.». Это и стало основным аргументом в пользу того, что останки принадлежат ему. Далее ученые сделали вывод, что его соратник Калиновский должен быть похоронен где-то поблизости.

Что будет дальше

Исследователи отмечают, что не нашли останков лишь одного человека – повстанца Станислава Ишоры. Но генетические данные двух его потомков у них есть – скорее всего, поиск продолжится. Тем временем все имеющиеся останки хранятся на факультете медицины Вильнюсского университета. Позже их передадут государственной комиссии, а затем захоронят в часовне на вильнюсском кладбище Расу, когда в ней закончится реставрация.