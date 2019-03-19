В Беларуси снова заметили лунное гало

В ночь с 19 на 20 марта в Беларуси наблюдался оптический феномен — лунное гало. Вокруг спутника Земли было видно светящееся кольцо довольно большого диаметра.



Фото от читателя TUT.BY

Фотографией явления, сделанной в Жлобине, поделился читатель 42.TUT.BY Александр. Гало — это светящееся кольцо вокруг источника света. Обычно оно появляется вокруг Луны и Солнца из-за преломления лучей света в кристаллах льда в воздухе. Это явление иногда называют «зимней радугой», чаще всего его можно наблюдать в морозную погоду.

Оптический феномен заметили и в Солигорске: