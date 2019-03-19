Автомобильный аттракцион: экзотика и тюнинг Женевского автосалона

Женевское автошоу, о большинстве премьер которого AUTO.TUT.BY уже рассказывал , это излюбленное место «тусовки» производителей дорогих и штучных автомобилей, на «угодья» которых приходится без малого добрая половина площадей выставочного комплекса PalExpo.

Новинки к выставке готовят не только именитые компании, но и малоизвестные конторы по автомобильному «индпошиву», каждый год стремящиеся громко заявить о себе с помощью очередной новоявленной экзотики. Особняком в Женеве стоят различные тюнинг-ателье и прославленные итальянские дизайнерские «кузницы».



ItalDesign DaVinci



ItalDesign DaVinci

Бюро ItalDesign под крылом Volkswagen продолжает творить на перспективу. Его новейшее творение называется DaVinci — в честь известного итальянского художника и изобретателя эпохи Возрождения. Таким итальянцы представляют себе электромобиль категории Gran Turismo — в образе роскошного купе с эффектным обликом, подъемными дверями и четырьмя посадочными местами. По габаритам DaVinci (4,98 м в длину, колесная база — 2,9 м) оказывается немного крупнее нового купе BMW восьмой серии, 22-дюймовые колеса «обули» в специальные покрышки Pirelli с пониженным уровнем шума и сопротивлением качению. Для DaVinci предусмотрена силовая установка, состоящая из двух электродвигателей, но при необходимости компоновка концепта, по словам разработчиков, легко адаптируется под использование 4-литрового бензинового V8.



GFG Style Kangaroo



GFG Style Kangaroo

Сам же Джорджетто Джуджаро после ухода из ItalDesign вместе со своим сыном Фабрицио основал в 2015 году собственную дизайнерскую компанию GFG Style, которая привезла в Женеву свой Kangaroo — электрический, как говорят создатели, «гипер-SUV» с кузовными элементами из карбона и поликарбоната. За движение «кенгуру» отвечает пара электромоторов (483 лошадиные силы и 600 Нм тяги), заряда батарей емкостью 90 кВтч должно хватить на 450 км пробега, также озвучены и динамические характеристики — 3,8 секунды разгона до 100 км/ч и 250 км/ч «максималки». Подвеска шоу-кара позволяет регулировать дорожный просвет в широком диапазоне — от 140 мм в режиме «Racing» до 260 мм в верхнем положении «Off-Road». В Женеве Kangaroo выставлен для изучения реакции посетителей — то есть без конкретных производственных перспектив.



Pininfarina Battista



Pininfarina Battista

На стенде Pininfarina, подконтрольной индийскому концерну Mahindra, вместо диковинного шоу-кара, демонстрирующего эстетический потенциал легендарного ателье — уже готовый к продаже электрический гиперкар-аттракцион! Имя ему Battista, у которого на каждое из колес приходится по одному электродвигателю: суммарная отдача установки составляет 1900 лошадиных сил и 2300 Нм крутящего момента, что сопоставимо с показателями прошлогоднего Rimac C_Two . И это неудивительно, ведь именно хорваты поделились с Pininfarina компонентами электропривода. Разгон до «сотни» у купе занимает менее двух секунд, максимальная скорость — «более 400 км/ч», а заявленный пробег на одной зарядке — 450 км. Всего будет собрано 150 единиц Battista, стоимость каждого будет варьироваться от 1,75 до 2,2 миллиона евро.



Touring Superleggera Sciadipersia



Touring Superleggera Sciadipersia

«Подработкой» на заказ занимается также миланское бюро Touring Superleggera, в прошлом году переделавшее серийное купе Maserati GranTurismo в эксклюзивную модель Sciadipersia . А теперь готов и одноименный кабриолет — уже на основе Maserati GranCabrio с 4,7-литровым атмосферным V8 мощностью 460 лошадиных сил в паре с 6-ступенчатым «автоматом», с которым машина способна разогнаться до 288 км/ч. Изначально в Touring Superleggera намеревались выпустить 10 закрытых Sciadipersia, но с появлением открытой версии тираж было решено увеличить до 15 машин — причем клиент вправе выбирать тип кузова на свое усмотрение. На изготовление каждой Sciadipersia уйдет около шести месяцев, сообщили на фирме.



Eadon Green ZRR



Eadon Green ZRR

Крохотная фирма Eadon Green из Лондона выставляется в Женеве уже третий год кряду — на нынешнюю выставку британцы привезли очередную машину, стилизованную под роскошные автомобили 30-х гг. прошлого века. Шикарное с виду купе ZRR, от носа до хвоста у которого насчитывается около 5,6 м, создано на шасси Rolls-Royce Wraith. Силовой агрегат также остался нетронутым — это 601-сильный битурбо-V12 объемом 6,6 л, сблокированный с 8-ступенчатым «автоматом» и разгоняющий ZRR до 100 км/ч за 4,8 секунды («максималка» ограничена 250 км/ч). Вопрос стоимости и сроков поставки ZRR пока остается открытым.



Hispano Suiza Carmen



Hispano Suiza Carmen

Еще один ретрокар показала новоиспеченная компания Hispano Suiza Cars, задумавшая вернуть к жизни некогда легендарный, но уже подзабытый бренд. Создатели шоу-кара Carmen черпали вдохновение у Hispano Suiza H6C Dubonnet Xenia 1938 года — по крайней мере, дизайнеры всячески старались сделать машину по образу и подобию исторической, но вышло, мягко говоря, не очень. Хотя и самобытно. Carmen представляет собой электрический суперкар с углепластиковым монококом и парой электромоторов на задней оси суммарной мощностью 1019 лошадиных сил. До 100 км/ч — менее чем за 3 секунды, потолок — 250 км/ч. По плану Hispano Suiza Cars собирается выпустить 19 таких купе стоимостью от 1,5 миллиона евро — прием заказов уже начался, а первые машины клиентам обещают доставить летом 2020 года.



Brabus 850 6.0 Biturbo 4x42 Final Edition «1 of 5»



Brabus 850 6.0 Biturbo 4x42 Final Edition «1 of 5»

Каждый год к женевской выставке что-то новое готовит отчего-то столь горячо любимая состоятельными россиянами фирма Brabus — в этот раз самой эффектной новинкой немецкой компании стал внедорожник 850 6.0 Biturbo 4x42 Final Edition «1 of 5». В таком вот длиннющем имени есть прямой намек на прощание Brabus с прежним G-классом, на смену которому уже пришла новая модель. Дежавю? А оно тоже неспроста, ведь подобный трюк ателье из Боттропа уже проделывало в конце прошлого года , когда был представлен вездеход на основе Mercedes-AMG G63 предыдущего поколения с портальными осями и 60-сантиметровым дорожным просветом. Но теперь Brabus заменила 5,5-литровый V8 на «восьмерку» объемом 6 л с отдачей 850 сил и 1450 Нм! В итоге немного улучшилась разгонная динамика — 4,7 секунды набора первой «сотни». Тираж «прощальной» серии на этот раз в два раза меньше — всего будет собрано пять таких машин.



Mansory Apertus

Ателье Mansory из года в год готовит к смотринам в Женеве очередную порцию доработанных на любой вкус и цвет спорткаров, роскошных седанов, купе и кроссоверов — причем зачастую лишенных гармонии. В этот раз можно было созерцать такой вот бирюзовый кабриолет Mercedes-AMG S63, который Mansory изменило до неузнаваемости за счет щедрой порции карбона во внешней отделке, оригинальных колес и перешивки интерьера. В лучших традициях фирмы машину переименовали в более звучное Apertus.



Mansory Venatus



Mansory Venatus

Впрочем, самой любопытной среди новинок Mansory этой весны стал прокачанный Lamborghini Urus — этот проект носит имя Venatus. Кроссовер обзавелся новыми агрессивными бамперами, развитым карбоновым обвесом с расширителями колесных арок, боковыми накладками, антикрыльями и гигантским диффузором, по центру которого вписали «тройник» из выхлопных патрубков, а также полностью перекроенным салоном с декоративными элементами и прострочкой оранжевого цвета. 650-сильный V8 под капотом итальянского «паркетника» в Mansory оставили без изменений.



Techart GT Street RS



Techart GT Street RS

Компания Techart, известный доводчик автомобилей Porsche, подготовила настоящую «бомбу» под названием GT Street RS на базе купе 911 Turbo S. Это для тех клиентов, кому заводская топ-версия 911-го — GT2 RS — кажется слишком скучной: на выходе у детища Techart 770 «лошадок» и 920 Нм крутящего момента, развиваемых мотором 3.8 с новыми турбинами, 2,5 секунды разгона до 100 км/ч и максимальная скорость, ограниченная на отметке 340 км/ч. Тираж GT Street RS ограничат 10 единицами и доступными они, разумеется, не будут — выставленный в Женеве автомобиль стоит 380 тысяч евро.