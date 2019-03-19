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Лукашенко и Назарбаев поговорили по телефону

20.03.2019 09:49 — Разное | БДГ  
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Президент Беларуси Алекандр Лукашенко в телефонном разговоре 19 марта выразил сожаление по поводу ухода Нурсултана Назарбаева с поста главы Казахстана.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко в разговоре подчеркнул, что с Назарбаевым его связывают тесные многолетние дружеские и рабочие отношения. Президенты вместе вырабатывали важные решения в области сотрудничества Беларуси и Казахстана, участвовали в масштабных международных форумах и саммитах.

Отмечается, что разговор получился теплым. Собеседники договорились встретиться на юбилейном саммите Евразийского экономического союза, который пройдет в Астане в мае текущего года и обсудить дальнейшие перспективы сотрудничества. Напомним, Нурсултан Назарбаев остается председателем Совета безопасности - очень сильного и влиятельного органа в структуре власти в Казахстане.

В целом в ходе беседы было отмечено, что между двумя странами всегда были и будут поддерживаться дружественные контакты как на уровне руководства, так и народов.

Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что уходит с поста главы государства. Исполняющим обязанности президента страны с 20 марта до проведения новых выборов будет спикер Сената Касым-Жомарт Токаев.

 
 
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Президент Беларуси Алекандр Лукашенко в телефонном разговоре 19 марта выразил сожаление по поводу ухода Нурсултана Назарбаева с поста главы Казахстана.
 
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