Лукашенко и Назарбаев поговорили по телефону

Президент Беларуси Алекандр Лукашенко в телефонном разговоре 19 марта выразил сожаление по поводу ухода Нурсултана Назарбаева с поста главы Казахстана.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко в разговоре подчеркнул, что с Назарбаевым его связывают тесные многолетние дружеские и рабочие отношения. Президенты вместе вырабатывали важные решения в области сотрудничества Беларуси и Казахстана, участвовали в масштабных международных форумах и саммитах.

Отмечается, что разговор получился теплым. Собеседники договорились встретиться на юбилейном саммите Евразийского экономического союза, который пройдет в Астане в мае текущего года и обсудить дальнейшие перспективы сотрудничества. Напомним, Нурсултан Назарбаев остается председателем Совета безопасности - очень сильного и влиятельного органа в структуре власти в Казахстане.

В целом в ходе беседы было отмечено, что между двумя странами всегда были и будут поддерживаться дружественные контакты как на уровне руководства, так и народов.