Старт сезона. Гид по проведению первых весенних работ

Ликвидируем мышиные кафешки

В этом году грызуны совершили настоящее нашествие на дачные участки. Обилие зимних осадков, высокий снежный покров помогли серой армии добраться до скелетных ветвей деревьев и всласть ими полакомиться, нанеся им громадный урон.

Внимательно осмотрите плодовые деревья. Заметили повреждения? Аккуратно обрежьте висящую кору, обработайте рану антисептиком. Как только поверхность подсохнет, замажьте по­страдавшую часть дерева садовым варом или лаком-бальзамом «искусственная кора». Кора, обработанная варом, может отвалиться с приходом тёплых дней, а вот лак-бальзам срастётся с корой дерева на долгие годы.

Более «зверский» аппетит у водяных крыс. Добравшись до ствола, грызуны объедают его по кругу. Если пролечить дерево, как в первом варианте, то весной на нём распустятся листья, но потом оно всё равно погибнет, по­скольку питательные вещества не смогут передвигаться. Сделайте прививку мостиком.

Другой вид травмы ствола — солнечный ожог. Весной днём кора дерева сильно нагревается, а ночью возможны заморозки. Перепады температуры приводят к повреждениям. Пострадавший участок коры темнеет и словно вдавливается внутрь ствола. При появлении таких тёмных пятен попробуйте снять садовым ножом верхний слой. Если под ним ствол тёмный, значит, обработайте участок точно так же, как и в первом случае.



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Помощь друга

В условиях Центрального региона обрезку проводят начиная со второй половины марта вплоть до момента распускания листьев. Более ранние сроки проведения «операции» приведут к повреждению нежных веток заморозками. Скажем, яблоня сорта Антоновка способна выдержать зимой морозы до —45оС. А весной обрезанные веточки побоятся и незначительной низкой температуры, потому что на открытых срезах нет коры. Обрезкой можно укоротить ветки или проредить, придав нужную форму кроне.

Никогда не брались за секатор? Позовите друга, имеющего навык такой работы. Больше вреда, чем пользы, принесёт саду безграмотная обрезка.

Старт роста — азотная подкормка

Для активизации роста плодовых растений им требуется подкормка азотными удобрениями. Чаще всего садоводы используют мочевину или аммиачную селитру. В самом конце марта — начале апреля подсыпьте деревьям гранулированных удобрений. Ничего страшного, если на каких-то участках ещё не растаял снег, сыпьте прямо на него.

Спаси пчёл и шмелей!

Печальная статистика: во всём мире резко сокращается количество пчёл и шмелей. Неопылённые растения не смогут порадовать урожаем. Зачастую полезные насекомые погибают во время обработок садов от листогрызущих вредителей. Постарайтесь обработать плодовые деревья до цветения растения — в конце апреля, ближе к маю. Проведение этого мероприятия во время цветения яблони и груши приведёт к гибели опылителей.



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Вредители в стихах классиков

С особой нежностью Николай Заболоцкий высказывался о рощах Подмосковья. В стихотворении он ярко обрисовал золотые дубравы, берёзки, стоящие в серебре. Не обошёл вниманием и пернатых, посвятил им такие строки: «Всё так же ждут вороньих свадеб и воркованья голубей». И даже о злейших врагах садоводов — вредителях культур — он отзывался с неподдельной теплотой. «Жучок ли точит древесину или скоблит листочек тля», — рисует образ поэт. И невольно кажется, что эти насекомые милы и прекрасны, соседствуют рядом с нами, с аппетитом кушают, размножаются, выводят потомство. Вот только урожай от их набегов уменьшается в разы.