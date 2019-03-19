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Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана

20.03.2019 09:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана
КАЗИНФОРМ

Как сообщалось, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта выступил в эфире республиканских телеканалов и заявил о сложении с себя полномочий Президента.

На оставшийся срок полномочия президента Казахстана переходят к председателю Сената Касыму-Жомарту Токаеву с момента принесения им присяги.

Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана Назарбаев объявил об уходе с поста президента Казахстана

Согласно статье 48 Конституции Казахстана "в случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента Казахстана, а также его смерти полномочия президента республики на оставшийся срок переходят к председателю Сената парламента".

Также в Конституции отмечается, что лицо, принявшее на себя полномочия президента республики, складывает с себя полномочия председателя Сената.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Председатель Сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев в качестве временного исполняющего обязанности Президента страны принес присягу народу...
 
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