Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана

Как сообщалось, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта выступил в эфире республиканских телеканалов и заявил о сложении с себя полномочий Президента.

На оставшийся срок полномочия президента Казахстана переходят к председателю Сената Касыму-Жомарту Токаеву с момента принесения им присяги.

Согласно статье 48 Конституции Казахстана "в случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента Казахстана, а также его смерти полномочия президента республики на оставшийся срок переходят к председателю Сената парламента".

Также в Конституции отмечается, что лицо, принявшее на себя полномочия президента республики, складывает с себя полномочия председателя Сената.