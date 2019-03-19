Самые известные молодые белорусские режиссеры сняли совместный фильм. И вот его трейлер

1 апреля в 21.00 в рамках программы фестиваля Cinema Perpetuum Mobile состоится премьера фильма «Драма» . Это совместная работа трех молодых белорусских режиссеров: Никиты Лаврецкого («Любовь и партнерство», «Белорусский психопат»), Юлии Шатун («Завтра») и Алексея Свирского («Май»). Показ запланирован в кинотеатре Silver Screen в ТРЦ «Галилео». Премьера трейлера — на AFISHA.TUT.BY.

В аннотации пишут следующее: «Три режиссера снимают кино о событиях своей прошедшей недели. Мельчайшие детали этих событий все еще свежи в их сознании, поэтому отношения, работа и повседневная экзистенция показываются с беспрецендентной кристальной чистотой, которая дает новое значение самому понятию игрового кино».

Первые критики, посмотревшие кино, уже высоко его оценили. Дарья Амелькович пишет в газете «Культура»: «Гэта драма, якая выглядае сапраўды надзеннай: як зрабіць свой уласны жыццёвы праект аптымальным для сябе і блізкіх? Як не здрадзіць свайму прызванню? Як знайсці прыгажосць у звычайным? […] Прызнацца, адказы на многія пытанні тут завісаюць у паветры. Але я думаю пра гэтае кіно ўжо другі тыдзень».