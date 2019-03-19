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Самые известные молодые белорусские режиссеры сняли совместный фильм. И вот его трейлер
1 апреля в 21.00 в рамках программы фестиваля Cinema Perpetuum Mobile состоится
В аннотации пишут следующее: «Три режиссера снимают кино о событиях своей прошедшей недели. Мельчайшие детали этих событий все еще свежи в их сознании, поэтому отношения, работа и повседневная экзистенция показываются с беспрецендентной кристальной чистотой, которая дает новое значение самому понятию игрового кино».
Первые критики, посмотревшие кино, уже высоко его оценили. Дарья Амелькович
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