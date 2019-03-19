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Задержали председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома

20.03.2019 09:48 — Разное | Tut.by  
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Задержан председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Об этом сообщает сайт МВД.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изобличен во взяточничестве председатель комитета архитектуры и градостроительства Минского горисполкома. Эту должность занимает Павел Лучинович.

Мужчину задержали в Минском районе после получения 4 тысяч долларов. Деньги за благоприятное решение вопросов по согласованию проектных решений чиновнику передала индивидуальный предприниматель.

Главным следственным управлением Следственного комитета Республики Беларусь в отношении должностного лица Мингорисполкома возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 430 (получение взятки в крупном размере) УК РБ, в отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 431 (дача взятки в крупном размере) УК РБ.

Павел Лучинович стал главным архитектором Минска в феврале 2015 года. До этого он работал заместителем председателя комитета архитектуры и градостроительства.

Лучинович закончил архитектурный факультет БНТУ в 2000 году. Работал начальником отдела архитектуры администрации Ленинского района Минска, после — начальником отдела градостроительства комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

 
Теги: Минск
 
 
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Задержан председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Об этом сообщает сайт МВД.
 
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