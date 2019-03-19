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Тео и Герман станут факелоносцами эстафеты огня II Европейских игр в Брестской области

20.03.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Брестская область первой среди регионов Беларуси примет эстафету огня II Европейских игр «Пламя мира».

Тео и Герман станут факелоносцами эстафеты огня II Европейских игр в Брестской области

Герман Титов

Тео и Герман станут факелоносцами эстафеты огня II Европейских игр в Брестской области

Тео

«Пламя мира» прибудет на польско-белорусскую границу 12 мая. Оттуда огонь II Европейских игр пронесут в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». После на площади Ленина Бреста состоится концерт-открытие, приуроченный к встрече эстафеты в Беларуси. Помимо Бреста эстафета пройдет еще по пяти городам региона: в Барановичах, Пинске, Микашевичах, Коссово и Каменце, а 18 мая пламя передадут в Гродненскую область.

В Брестской области факелоносцами станут более 50 человек. Это знаменитые земляки, почетные граждане городов и районов, спортсмены, общественные деятели, многодетные мамы. Среди них и наши земляки певцы Тео и Герман, олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко, первый заместитель министра информации Павел Легкий, композитор Эдуард Ханок и музыкант Игорь Корнелюк, солист Большого театра Владимир Громов.

Сейчас для участников эстафеты шьется специальная форма. Они будут бежать разные дистанции. Напомним, что II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня этого года.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Тео и Герман станут факелоносцами эстафеты огня II Европейских игр в Брестской области
 
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