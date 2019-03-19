Брестская область первой среди регионов Беларуси примет эстафету огня II Европейских игр «Пламя мира», сообщили сегодня в Бресте на семинаре по вопросам подготовки и проведения спортивного форума, передает корреспондент БЕЛТА.

«Пламя мира» прибудет на польско-белорусскую границу в районе Бреста во второй половине дня 12 мая. Оттуда огонь II Европейских игр пронесут в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Примерно в 19.00 на площади Ленина областного центра состоится концерт-открытие, приуроченный к встрече эстафеты в Беларуси. Помимо Бреста она пройдет еще по пяти городам региона. Огонь II Европейских игр встретят также в Барановичах, Пинске, Микашевичах, Коссово и Каменце, 18 мая передадут в Гродненскую область.

В Брестской области факелоносцами станут более 50 человек. Это знаменитые выходцы из региона, почетные граждане городов и районов, спортсмены, общественные деятели, многодетные матери. Среди них олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко, первый заместитель министра информации Павел Легкий, композитор Эдуард Ханок и музыкант Игорь Корнелюк, певцы Тео, Герман, солист Большого театра Владимир Громов.

«Каждый регион дал свои предложения по факелоносцам. Окончательно их списки утверждали в дирекции Игр. Сейчас для участников эстафеты шьется специальная форма. Они будут бежать разные дистанции — соразмерно своей физической форме и возможностям», — пояснил журналистам начальник управления спорта и туризма Брестского облисполкома Николай Глушеня.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня этого года.

БЕЛТА.