Председатель Сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев в качестве временного исполняющего обязанности Президента страны принес присягу народу Казахстана.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта выступил в эфире республиканских телеканалов и заявил о сложении с себя полномочий Президента. На оставшийся срок полномочия Президента Казахстана переходят к председателю Сената Касыму-Жомарту Токаеву с момента принесения им присяги.

Согласно статье 48 Конституции Казахстана «в случае досрочного освобождения или отрешения от должности Президента Казахстана, а также его смерти полномочия Президента республики на оставшийся срок переходят к председателю Сената парламента». Также в Конституции отмечается, что лицо, принявшее на себя полномочия Президента республики, складывает с себя полномочия председателя Сената.

БЕЛТА.