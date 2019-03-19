Все сельскохозяйственные предприятия Смолевичского района обеспечены семенами яровых зерновых, зернобобовых и масличных сельскохозяйственных растений под полную потребность.

Задание по засыпке семян яровых зерновых, зернобобовых культур составляет 2740 тон, в том числе 433 тонны страхового фонда. На сегодняшний день сельскохозяйственными предприятиями Смолевичского района засыпано 3770 тонн семян соответствующих требованиям Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, что составляет 134% к заданию. Это один из самых высоких показателей за последние годы. Привлекательно выглядит и обеспеченность сельскохозяйственных предприятий семенами зерновых культур. Так, семян яровой пшеницы 145% к потребности, ячменя – 141%, овса –112%. Примечательно, что из общего количества семян около половины из них – семена категории элитные (этап размножения суперэлита и элита). Такие сельскохозяйственные предприятия как РУП «Шипяны АСК», ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» тесно сотрудничают с РУП «Научно-практический центр национальной академии наук по земледелию». РУП «Шипяны АСК» приобрели в НПЦ по земледелию семян питомников размножения второго года в количестве 34 тонны, ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» – 9 тонн, и это еще не все семена, которые планируется закупить. Руководители и агрономическая служба этих хозяйств держат руку на пульсе, приобретают семена новых районированных сортов отечественного производства – яровая пшеница сорт «Монета», ячмень сорт «Аванс», ячмень сорт «Мустанг», овес сорт «Фристайл». Эти сорта характеризуются большим потенциалом получения высоких урожаев. Также все сельскохозяйственные предприятия Смолевичского района ежегодно проводят сортосмену и сортообновление семян яровых зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных растений. Руководителям и агрономической службе этих хозяйств при закупке семян питомников размножения необходимо обращать особое внимание на изучение сортов, включенных и исключенных из государственного реестра сортов.

Так, с 1 января 2019 года исключены из государственного реестра сортов яровая пшеница сорт «Бомбона», озимая пшеница сорт «Финезия», озимое тритикале сорт «Модерато», сорт «Динаро». Согласно статье 20 Закона Республики Беларусь «О семеноводстве» сорта, исключенные из государственного реестра, могут использоваться в производстве еще два года. Но если питомник размножения будет высеваться в год исключения сорта из госреестра, то его цепочка остановится на производстве семян элиты, а ее реализовывать элитпроизводящее хозяйство не имеет права, и высев данных семян законом «О семеноводстве » не допускается. Поэтому руководители и специалисты данных сельскохозяйственных предприятий должны просчитывать экономическую эффективность приобретения семян данных сортов.

Все хозяйства располагают достаточным запасом семян многолетних трав. Обеспеченность хозяйств семенами многолетних трав составляет 170%.Травы необходимы для создания надежного запаса травянистых кормов. В последние годы хозяйства существенно расширили посевы люцерны. Это культура больших возможностей. Так как семеноводство люцерны в нашей зоне наладить не удается, семена люцерны закупают. Широко используются семена клевера лугового в чистом виде и в смеси. Семейство злаковых трав представлено тимофеевкой, райграсом пастбищным, овсяницей луговой, овсяницей тросникововидной, кострецом безостым и фестулолиумом. В целом обеспеченность семенами сельскохозяйственных организаций Смолевичского района зерновых и зернобобовых культур, а также семенами многолетних трав считается одним из высоких, что позволяет получать высокие урожаи.

Лилия Владимировна ТОЛКАЧ, заместитель начальника государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений по Смолевичскому району.