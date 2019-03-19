Весной крайне актуальной является проблема выжигания сухой растительности, возникновения пожаров в лесах и на торфяниках.

Поджигая сухую прошлогоднюю траву вдоль дорог, на опушках леса, на полях и лугах, взрослые и дети даже, возможно, не подозревают, что весенние палы являются настоящим экологическим бедствием.

Нет ничего опаснее для живой природы, чем огонь. От сжигания сухой травы обедняется почва, поскольку минеральные вещества, содержащиеся в золе, легко уходят с поверхностными и грунтовыми водами, и только незначительная их часть успевает усвоиться растениями. Процесс горения сопровождается выбросом в атмосферу углекислого газа. На загрязненных радионуклидами территориях в воздух с огнем и дымом попадают радиоактивные вещества, которые переносятся ветром на значительные расстояния. Остатки удобрений и ядохимикатов, сгорая в огне, образуют летучие токсичные органические и неорганические соединения. При выжигании травы вдоль автодорог происходит загрязнение воздуха тяжелыми металлами.

В результате выжигания сухой травы также обедняется видовой состав луговой растительности и животного мира. Везде, где прошли палы, не будет уже прежнего разнотравья, более выносливые сорняки захватят освободившуюся территорию.

По оценкам ученых, в 10 см верхнего слоя почвы содержится около 90% флористического и фаунистического разнообразия луговых экосистем.

В огне палов погибают не только растения, в пламени гибнут животные и птицы. Выжигание сухого травостоя вызывает гибель кладок и мест гнездовий таких птиц как кряква, чирок-трескунок, чибис, травник, бекас, камышевая и обыкновенная овсянки, полевой, лесной и хохлатый жаворонки, луговой конек. Гнездовой период этих птиц начинается в начале апреля.

В биосфере все взаимосвязано. Выпадение даже одного самого малого звена из общей цепи природных процессов может привести к разрушению сбалансированной системы многообразия природы в целом.

Проведение палов часто приводит к возгоранию торфяников и лесных насаждений. По этой причине в республике ежегодно возникает 10—12% лесных пожаров.

Трудно, да и порой просто невозможно подсчитать все прямые и косвенные потери, возникающие вследствие лесных пожаров. Помимо стоимости самой древесины, расходов на тушение пожаров, сюда можно отнести потери от снижения количества кислорода, фитонцидов, выделяемых лесом, ухудшение качества, состояния лесов, непригодность для использования их в рекреационных целях и др. Лесные пожары уничтожают живущих в лесах зверей и птиц, ягодники и грибницы, снижают прирост древостоев, увеличивают ветровальность и ослабляют лесные массивы, а усыхающие древостои затем становятся очагами вредителей и болезней леса.

Огромные экономические и экологические потери несет наша республика в результате проведения весенних палов. Горит не просто трава — горит дом, в котором мы живем.

Поэтому, прежде чем бросить спичку, следует подумать, что эти действия нанесут непоправимый урон природе!

Одновременно следует помнить, что выжигание сухой растительности и сельскохозяйственные палы запрещены законодательством Республики Беларусь. Статья 98 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» гласит: выжигание сухой растительности, трав на корню, а так же стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов является нарушением в области охраны окружающей среды. В соответствии со статьей 15.57 Кодекса Республики Беларусь «Об административных правонарушениях» выжигание сухой растительности, трав на корню, а так же стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов, влечет наложение штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин.

Владимир ЧИСТЫЙ, начальник Смолевичской hайонной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.