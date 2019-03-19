«Вясёлкавы карагод» в Смолевичах

На минувшей неделе в Смолевичском городском Доме культуры состоялся второй отборочный тур XII-го республиканского фестиваля художественного творчества «Вясёлкавы карагод». Данный фестиваль — своеобразный итог целенаправленной системной работы учреждений специального образования, детских домов, школ-интернатов по развитию творческих способностей детей, их духовно-нравственному воспитанию, в том числе — и на традициях белорусского народа.

Мероприятие призвано популяризировать национальную культуру, развивать лучшие традиции народного творчества, показывать достижения в области музыкального, хореографического, эстрадного, циркового, изобразительного творчества; создавать условия для сотрудничества детей с особенностями психофизического развития и обычных детей. Важной задачей фестиваля видится и формирование толерантного отношения в обществе к детям-инвалидам, детям с особыми образовательными потребностями.





Традиционно «Вясёлкавы карагод» проходит раз в три года по двум направлениям: художественная самодеятельность и декоративно-прикладное творчество.

Как отметила председатель жюри — директор ЦКРОиР Минской области Нина Викторовская, работа жюри заключается в отборе лучших номеров, которые будут представлены на гала-концерте в городе Молодечно 18-го апреля.





— В этом отборочном туре принимают участие ребята из специальных школ, школ-интернатов и центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитация с разных уголков Минской области. Мальчишки и девчонки, юноши и девушки показывают свои таланты, творческие номера, художественны работы для того, чтобы зажечь свою звезду непосредственно на гала-концерте, который в этом году пройдет в Молодечно. Данный фестиваль проходит раз в три года, но творческие концертные номера ребята готовят ежегодно. На «Вясёлкавы карагод» привозят самые лучшие и яркие. Надо отметить, что все выступления носят инклюзивную направленность, именно этим данный фестиваль отличается от других подобных мероприятий, — подытожила председатель жюри.

В отборочном этапе на суд жюри и радость зрителей свои творческие номера представили ГУО «Ждановичский детский дом», ГУО «Детская деревня «Истоки» Минского района, УО «Ждановичская специализированная школа-интернат», ГУО «Руденская вспомогательная школа-интернат», ГУО «Жодинский ЦКРОиР», ГУО «ЦРОиР Крупского района», ГУО «Борисовский ЦКРОиР» и ГУО «ЦКРОиР Смолевичского района».





Все номера были удивительными, яркими и трогательными, светлыми и исполненными добра и надежды. Стоит отметить и разножанровость выступлений юных дарований. Были и песенные, и танцевальные композиции, и пантомима, и декламация стихов — всего не перечесть. И каждый выход особенных ребят и их педагогов на сцену трогал до глубины души. Бурными аплодисментами поддерживал зал каждый коллектив, каждого участника, ведь для них, ребят, сделавших большое усилие над собой и вышедших в этот день на сцену, эти аплодисменты были, без преувеличения, самой дорогой наградой.

Выступление нашего районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации было финальным аккордом фестиваля. На суд жюри воспитанники Смолевичского ЦКРОиР представили инклюзивную музыкально-хореографическую композицию «Мы просто другие».





— Помощь в постановке этого номера, — отметила директор центра Галина Рудюк, — нам оказала школа танца «Респект» под руководством Лилии Кондратьевой. Музыкальное соло прозвучало в исполнении учащейся Плисской СШ им. В.А. Микулича Дарьи Сергеевой. К слову, девочки, которые участвуют в номере в качестве подтанцовки, — также учащиеся Плисской школы. Мы гордимся тем, что у нас получился такой замечательный тандем, благодаря которому данный творческий номер вышел очень трогательным и эмоционально насыщенным. Я надеюсь, что наша «команда» заслужит право выступить на финальном гала-концерте в Молодечно.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

На снимках: моменты фестиваля.

Фото Александра ВОЛОДЬКО.