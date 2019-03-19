Сегодня, 20 марта, свой 75-летний юбилей отмечает Алексей Евдокимович Заболотный.

Родился Алексей Евдокимович в 1944 году в Мстиславском районе Могилевской области. Окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию, Минскую высшую партийную школу. Трудовую деятельность начал в 1970-м году начальником технического отдела Смолевичского ремонтно-механического завода. Затем работал инструктором, заведующим промышленным отделом Смолевичского райкома КПБ, инструктором Минского обкома КПБ. В 1983 — 1984 гг. — второй секретарь Смолевичского РК КПБ, в 1984 – 1992 гг. — председатель Смолевичского райисполкома. В девяностые годы работал заместителем председателя Минского облисполкома, в других должностях, на заслуженный отдых уходил в 2009-м году с должности первого заместителя председателя Комитета по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республики Беларусь. Награждался многими Почетными грамотами верховных органов власти Республики Беларусь.

И сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, Алексей Евдокимович ведет активную общественную деятельность, являясь членом президиума Смолевичского районного Совета ветеранов.

Уважаемый Алексей Евдокимович! Примите самые теплые слова поздравления от районного Совета ветеранов и районной организации Коммунистической партии Беларуси.

Желаем Вам крепкого здоровья и долголетия в кругу родных и друзей! Пусть Ваша жизнь будет наполнена теплом и заботой, а добрые дела послужат примером для многих поколений смолевичан!