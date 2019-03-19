УВЕДОМЛЕНИЕ

об итогах проведения конкурса на выполнение государственного социального заказа, финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерческим организациям субсидий на оказание социальных услуг и реализацию социальных проектов

Государственный заказчик – Управление по труду, занятости и социальной защите Смолевичского районного исполнительного комитета уведомляет, что 15 марта 2019 года среди негосударственных некоммерческих организаций, зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь, состоялся конкурс на выполнение государственного социального заказа, финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерческим организация субсидий на оказание социальных услуг и в соответствии с протоколом заседания комиссии по проведению конкурса на выполнение государственного социального заказа № 1 от 15 марта 2015 года определен победитель – Минская ОО «Белорусское Общество Красного Креста».

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (801776) 29-4-45, 29-7-83.