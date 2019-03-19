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Находка останков 990 человек в центре Бреста напомнила о стертых следах брестского еврейства и катастрофе 1941-42 гг.

20.03.2019 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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В самом центре Бреста, на углу улицы Куйбышева и проспекта Машерова, где возводится жилой «Прибужский квартал», было обнаружено крупное захоронение жертв Холокоста, пишет «Новы час».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64475.php

Находка останков 990 человек в центре Бреста напомнила о стертых следах брестского еврейства и катастрофе 1941-42 гг.

Раскопки продолжатся

13 марта БелТА распространило заявление председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука о том, что возведение «Прибужского квартала» возобновится лишь после завершения раскопок; место ямы, которая находится в нескольких метрах от строительного котлована, станет зеленой зоной, останки евреев перезахоронят на одном из кладбищ Бреста по традициям иудаизма, а память о жертвах войны будет увековечена.

По словам Рогачука, начиная с 17 января специализированное подразделение Министерства обороны подняло из ямы останки 990 жертв. Такая цифра стала шоком для общественности, ученых и чиновников.

Находка останков 990 человек в центре Бреста напомнила о стертых следах брестского еврейства и катастрофе 1941-42 гг.

Ирина Лавровская во дворе дома своего детства по улице Семена Буденного.

Заявление Александра Рогачука прокомментировала знаток старого Бреста, доктор искусствоведения в области урбанистики и архитектуры Ирина Лавровская. По ее мнению, чтобы избежать шока от неожиданностей во время осуществления проекта, надо было руководствоваться требованием об охране «зданий и сооружений, планировочной структуры, ландшафта и культурного слоя» историко-культурной ценности национального значения «Исторический центр Бреста», внесенной в Государственный список историко культурных ценностей Беларуси. Перед проектированием «Прибужского квартала» надлежало провести научные исследования — архивные и археологические. Анализ их результатов позволил бы избежать любых неожиданностей во время строительства, подчеркнула искусствовед.

Между тем, общественность требует остановить строительство на месте расстрелов — активисты создали соответствующую петицию.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64475.php

Находка останков 990 человек в центре Бреста напомнила о стертых следах брестского еврейства и катастрофе 1941-42 гг.

Так выглядит яма в квартале застройки, где начиная с 17 января, были обнаружены останки 990 брестчан — жертв Холокоста.

Вспомним прошлое

В привилее брестским евреям, выданном князем Витовтом в 1388 году, были заложены принципы проживания иудеев в Великом Княжестве Литовском. В последующие века Брест — центр еврейской жизни ВКЛ. Именно в Бресте в 1623 году состоялось первое заседание Литовского Ваада — главного органа самоуправления еврейских общин ВКЛ.

С течением времени доля иудеев в Бресте (на идиш Бриск) доходила до 89% от числа всех горожан. Славу городу обеспечивали прежде всего евреи-купцы, которые в XV—XVI веках торговали на пути от Венеции до Вильны, от Гданьска до Киева. Одним из них был купец и управляющий короля Стефана Батория — Шавл Валь бен Иегуда (1541—1617), сын раввина из итальянской Падуи.

Предприимчивым евреям принадлежит реализация проекта строительства моста через Буг (1513), который помог связать Вильну с с Краковом. Далеко за пределами города были известны товары брестских ремесленников, которые, среди прочего, производили обувь, шляпы и шапки, колбасы и сдобу, бочки, колеса и тачки. В начале XX века Беларусь имела самую высокую в мире плотность еврейского городского населения. Вот почему и по сей день в ряде городов страны самобытная еврейская традиция сохранилась в архитектуре мацев (иудейских надгробий) и синагог (духовных святынь этноса). Однако ситуация в Бресте складывалась иначе. Как отмечает Ирина Лавровская, в целях строительства мощной крепости на западных границах Российской империи в 1830-е годы был полностью уничтожен средневековый Брест с его величественными памятниками архитектуры. Среди них — замок, 20 храмов, рынок с ратушей, коллегиумом иезуитов, дворцы Сапег, Радзивиллов, Чарторыйских и другие уникальные здания. Так закладывались основные принципы колониальной градостроительной практики в Беларуси: насильственное изменение функций старых ансамблей, разрушение важных в духовном и историческом смыслах объектов, умышленное создание эстетического конфликта через радикальную стилистическую замену либо возведение чужеродных и несомасштабных сооружений в традиционной высокохудожественной среде. В 1836 году город посетил император Николай I с наследником — будущим Александром II. Исследовательница еврейского наследия Беларуси Инна Соркина обращает внимание, что причиной интереса монарха к провинциальному Бресту было создание здесь мощной крепости. Построить ее решено было на месте города. За несколько месяцев был разрушен весь образ повседневной жизни: людей принудительно выселили с улиц и площадей, где жили их предки. Но главная трагедия ожидала впереди. Если разрушение старого города означало доведение его жителей до нищеты, то перенос в другое место старого еврейского кладбища с 500-летней историей вызвал ужас и возмущение горожан. Несмотря на все усилия евреев оставить мертвых в покое, власти оказались неумолимы.

Так, вопреки иудейской традиции, в 1842 году старое еврейское кладбище (на идиш — бисхайм или киркут, на иврите — бейт альмин или бейт кварот) было уничтожено, а останки иудеев, которые жили и умирали в городе в течение пяти веков, перенесены на новое место. Впрочем, и здесь киркут продержался только столетие, так как в 1950—1970-е годы на его месте построили стадион «Локомотив». В результате двух переносов еврейского кладбища погибли и многие мацевы, которыми после войны выкладывали фундаменты домов и мостили улицы города. На сегодня сохранилось около тысячи этих свидетельств сакральной культуры еврейства, которые предполагается установить в лапидарии рядом со стадионом «Локомотив».

Ямы с жертвами гетто находили и раньше

Ирина Лавровская, уроженка Бреста, вспоминает: «Примерно в пятилетнем возрасте впервые увидела яму с останками узников городского гетто. В воздухе стоял странный запах, и, вопреки запрету бабушки выходить из дому, мы со старшей сестрой Людмилой все же побежали к яме.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64475.php

Находка останков 990 человек в центре Бреста напомнила о стертых следах брестского еврейства и катастрофе 1941-42 гг.

Ирина (справа) с сестрой Людмилой во дворе дома своего детства в 1956 году (фото из архива исследовательницы).

Недалеко, на улице Куйбышева, собралась толпа. Было тихо, многие плакали, некоторые рыдали. Я стояла среди взрослых и смотрела на тела женщин и мужчин, которые лежали в два ряда лицами вниз на глубине около 1,5 метра в огромной яме — примерно 4 на 20 метров. Одного из мужчин я хорошо запомнила — он был одет в бриджи и высокие гетры в клеточку.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64475.php

Находка останков 990 человек в центре Бреста напомнила о стертых следах брестского еврейства и катастрофе 1941-42 гг.

Эти здания по улице Куйбышева стоят на ямах, где после войны были обнаружены останки расстрелянных евреев — узников Брестского гетто.

В середине 1970-х, когда на Куйбышева строили панельную девятиэтажку, напротив первой ямы нашли вторую, а теперь — еще одну. Причем все захоронения располагались в непосредственной близости от синагог. Первая яма — у существующего здания бывшей синагоги Асира, а вторая — около несуществующего здания иудейского храма Джоэль Виноград.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64475.php

Находка останков 990 человек в центре Бреста напомнила о стертых следах брестского еврейства и катастрофе 1941-42 гг.

До войны в этом здании по улице Куйбышева располагалась синагога Асира — одна из 76 иудейских святынь города.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64475.php

Находка останков 990 человек в центре Бреста напомнила о стертых следах брестского еврейства и катастрофе 1941-42 гг.

Фотокопия чертежа, который хранится в Национальном историческом архиве Беларуси в Гродно.

Что чувствую сейчас? Большая боль и разочарование, ведь новое поколение брестчан отказывает бессловесным жертвам Холокоста в праве сохранить свою самость, а может, и вернуть свои имена. Не знаю, по какой причине, но останки убитых складывают в ящики не по принадлежности к отдельным костякам, а по видам костей. И это при том, что мы впервые имеем возможность идентифицировать останки убитых евреев с помощью анализа ДНК, но сомневаюсь, что это будет сделано нашим государством…»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64475.php

Находка останков 990 человек в центре Бреста напомнила о стертых следах брестского еврейства и катастрофе 1941-42 гг. Находка останков 990 человек в центре Бреста напомнила о стертых следах брестского еврейства и катастрофе 1941-42 гг. Находка останков 990 человек в центре Бреста напомнила о стертых следах брестского еврейства и катастрофе 1941-42 гг.

Портреты брестчан-жертв Холокоста из фондов Государственного архива Брестской области. На снимках Йолка Гальперина, Эля Ландсберг и Шимон Лукин.

По мнению Ирины Лавровской, чтобы снять остроту этой форс-мажорной ситуации, необходимы пользующиеся доверием профессионалы. Если местные власти откажутся от строительства на площадке у расстрельной ямы, можно обратиться к миру с просьбой о помощи в поиске выхода из ситуации. «При честной и открытой позиции городские власти скорее найдут понимание и поддержку», — уверена Лавровская. По ее мнению, эта ужасная и малопривлекательная история может обернуться на пользу Бресту только при одном условии — честном и открытом диалоге.

В качестве послесловия

Сегодня в Бресте почти не осталось следов того, как на протяжении 631 года сообща жили евреи и белорусы, украинцы и поляки. Об этом нет упоминания даже на монументе 1000-летию города, которое будет отмечаться в этом году. В городе пока отсутствуют как топонимы в честь выдающихся земляков-евреев, как и минимальная визуальная информация об истории и трагедии местного еврейства, его вкладе в городскую жизнь.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64475.php

Находка останков 990 человек в центре Бреста напомнила о стертых следах брестского еврейства и катастрофе 1941-42 гг.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64475.php

Находка останков 990 человек в центре Бреста напомнила о стертых следах брестского еврейства и катастрофе 1941-42 гг.

На монументе в честь 1000-летия Бреста ничего не напоминает о 631-летнем прошлом местного еврейства…

Вместе с тем, город и область дали миру немало выдающихся представителей еврейства. Среди них — один из основателей Государства Израиль, лауреат Нобелевской премии мира Менахем Бегин, первый президент этой страны Хаим Вейцман и глава израильского правительства Ицхак Шамир.

Правда, первые шаги предпринимаются: несколько лет назад на улице Куйбышева появились памятники жертвам Холокоста и Менахему Бегину, открылся небольшой музей «Евреи Бреста».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64475.php

Находка останков 990 человек в центре Бреста напомнила о стертых следах брестского еврейства и катастрофе 1941-42 гг.

В районе расстрельных ям установлен мемориальный камень.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64475.php

Находка останков 990 человек в центре Бреста напомнила о стертых следах брестского еврейства и катастрофе 1941-42 гг.

Бюст Менахема Бегина

Однако этого явно недостаточно. В вопросе увековечения памяти местного еврейства городу не хватает системного подхода, а именно подготовки и утверждения проекта программы возвращения еврейского наследия.

Среди элементов этого проекта видится скромный мемориальный знак в центре города «Благодарные брестчане — своим землякам-евреям». На нем желательно отразить более чем 600-летний вклад местного еврейства в историю города, факт почти полного уничтожения еврейской общины во время Холокоста, а также то, что значительное число каменных строений в историческом центре города когда-то принадлежало семьям евреев.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64475.php

Находка останков 990 человек в центре Бреста напомнила о стертых следах брестского еврейства и катастрофе 1941-42 гг.

Почти 70% застройки исторического центра города до войны принадлежало представителям брестской еврейской общины.

Город заслуживает соответствующего музея еврейской культуры в восстановленном здании бывшей синагоги, которая бы выделялась своей архитектурой. В качестве такого здания может быть выбрана бывшая синагога Асира на улице Куйбышева.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64475.php

Находка останков 990 человек в центре Бреста напомнила о стертых следах брестского еврейства и катастрофе 1941-42 гг.

Так выглядела одна из городских синагог, когда ее перестраивали в кинотеатр «Беларусь» (1973—1974 годы). Снимок Арнольда Михальчука.

Поскольку город имеет статус свободной экономической зоны, в нем можно было бы проводить ежегодный международный фестиваль культуры еврейской диаспоры. Для исторического центра Бреста следует разработать стенды с необходимой справочной информацией, планом этой территории и указанием наиболее примечательных объектов его прошлого, в том числе еврейского — сохранившихся и утраченных. На месте ямы городские власти планируют разбить зеленый газон. Проект увековечения памяти жертв нацизма на третьей яме видится скромным, лаконичным и трогательным. Представляется, как по газону бежит маленькая девочка со стебельком одуванчика. Ребенок держит стебелек, с прозрачным хохолком, и радостно смотрит вверх, в ожидании чуда полета прозрачных «зонтиков» от легкого дуновения ветерка… Эти и другие меры будут способствовать воспитанию культуры исторической памяти, отсутствие каковой — тяжелая духовная болезнь. Ведь именно память держит нас в бесконечной цепи поколений. Без осознания этой памяти о прошлом — у человека, нации и государства — просто нет не только никакого будущего, но даже и надежды на него.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64475.php

Находка останков 990 человек в центре Бреста напомнила о стертых следах брестского еврейства и катастрофе 1941-42 гг.

О бывшем иудейском храме, на месте которого сейчас находится кинотеатр «Беларусь», напоминает открытый для обозрения фрагмент фундамента из валунов, который Ирина Лавровская назвала местной Стеной плача.

С воспитанием культуры памяти связана и надежда на цивилизованный диалог общественности с чиновниками, который позволит решать те непростые вопросы, что возникли вокруг ямы с останками жертв Холокоста.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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  В самом центре Бреста, на углу улицы Куйбышева и проспекта Машерова, где возводится жилой «Прибужский квартал», было обнаружено крупное захоронение жертв...
 
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