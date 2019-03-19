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Ивацевичи отметят 500-летие в конце августа

20.03.2019 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Ивацевичи Брестской области в текущем году отмечают свое 500-летие. Официальное празднование юбилея города намечено на 24-25 августа, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Александр Великоселец.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64474.php

Ивацевичи отметят 500-летие в конце августа

Программа праздника еще верстается, запланированы концерты, красочный фейерверк. "Издана книга посвященная Году малой родины и 500-летию Ивацевичей. Опубликовано 900 экземпляров. В иллюстрированном издании около 200 страниц, где рассказывается об истории и современности города, также размещены сведения о районе", - отметил Александр Великоселец.

К своему юбилею Ивацевичи преобразятся. На его главной площади появится памятный знак птицы - символа района - бородатой неясыти. Бронзовая композиция высотой около 1,8 м представляет собой сидящую на пне птицу и трех ее детенышей. Символично, что скульптуру установят недалеко от ЗАГСа.

По словам зампредседателя райисполкома Андрея Регеса, особое внимание будет уделено ремонту жилищного фонда, благоустройству дорог и тротуарных сетей. В этом году завершится капитальный ремонт городского Дома культуры. Специалистам необходимо заменить окна и двери, обновить кровлю, преобразятся зрительный зал и сцена. Предстоит выполнить ремонт терапевтического отделения центральной районной больницы, модернизировать лабораторию, предусмотрено приобретение маммоскана. Также летом закончится капремонт средней школы №1.

Еще одним объектом, где будут активно вестись работы, станет новый парк. Он заложен к 500-летию Ивацевичей. Его общая площадь составляет около 6 га. "В этом году будет сделан каркас парка. По периметру рекреационной зоны будет проходить пешеходная дорожка, совмещенная с велосипедной. Планируем сделать площадку для экстремальных видов спорта, игровые зоны, отведем участок для размещения передвижных аттракционов. Хотим установить "солнечное дерево" для зарядки мобильных телефонов", - рассказал о некоторых деталях проекта Андрей Регес.

Первое упоминание об Ивацевичах относится к 1519 году. Название города, как считают, пошло от имени основателя поселения Ивача.

 
 
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  Ивацевичи Брестской области в текущем году отмечают свое 500-летие. Официальное празднование юбилея города намечено на 24-25 августа, сообщил корреспонденту БЕЛТА...
 
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