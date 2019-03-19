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В Лениинском районе состоится многопрофильный консультационный пункт (выездной прием граждан)

20.03.2019 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Администрация Ленинского района г. Бреста приглашает жителей Ленинского района воспользоваться услугами многопрофильного консультационного пункта 21 марта 2019 года с 18.00 до 20.00 в Торговом Центре «ВамРад» по адресу: г. Брест, ул. Старозадворская, 4


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64473.php

В Лениинском районе состоится многопрофильный консультационный пункт (выездной прием граждан)

Личный прием граждан ведут:

- Милошевский Валентин Станиславович – глава администрации Ленинского района г. Бреста, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;

- Брич Леонид Григорьевич - депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;

- Багнюк Павел Петрович - директор КУП «Брестское дорожно-эксплуатационное предприятие», депутат Брестского городского Совета депутатов;

- Дмитрук Сергей Иванович – начальник ОВД администрации Ленинского района г. Бреста;

- Ильяшук Александр Николаевич – заместитель генерального директора по благоустройству и содержанию жилищного фонда КУМПП «Брестское городское ЖКХ»;

- Киселевич Сергей Васильевич – директор ГУО «Средняя школа №32 г. Бреста», депутат Брестского городского Совета депутатов;

- Кляус Сергей Вильгельмович - главный врач УЗ «Брестская центральная поликлиника», депутат Брестского городского Совета депутатов;

- Кучук Владимир Иванович - начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Ленинскому району г. Бреста;

- Романюк Владимир Петрович - директор ОАО «Научно-производственно-коммерческий центр «Интекс», депутат Брестского городского Совета депутатов;

- Романюк Михаил Андреевич - начальник управления по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома;

- Савич Татьяна Алексеевна – начальник управления по образованию администрации Ленинского района г. Бреста;

- Ярмушевич Виктор Васильевич - начальник ЖЭС-8.

К сведению граждан. Одновременно будет организовано выездное заседание комиссии по координации работы по содействию занятости населения Ленинского района г. Бреста (по вопросам трудоустройства).

ЖДЕМ ВАС!

 
Теги: Брест
 
 
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  Администрация Ленинского района г. Бреста приглашает жителей Ленинского района воспользоваться услугами многопрофильного консультационного пункта 21 марта 2019...
 
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