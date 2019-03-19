Наталья Бестемьянова: нужна жёсткость, гладить спортсменов по голове нельзя

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в интервью «АиФ» разбирает «женский вопрос» чемпионата, удивляется количеству оскорблений, летящих в адрес спортсменов, и рассказывает про рвоту от нагрузок.

Александр Боярский, «АиФ»: «Внутри меня жила маленькая девочка, которая наивно верила. Вы её убили», – написала Лиза Туктамышева, когда выяснилось, что её не включили в основной состав сборной России на чемпионат мира. Вам выбор нашей Федерации фигурного катания, которая решила отправить на чемпионат Алину Загитову, Евгению Медведеву и Софью Самодурову, кажется справедливым?

Наталья Бестемьянова: Решение принимал тренер­ский совет, к которому я отношусь с уважением. И не думаю, что это решение далось с лёгкостью. Да, по Загитовой и Самодуровой вопросов не было. Софья выиграла чемпионат Европы, участвовала в финале Гран-при. Алина была и там и там второй. Здесь всё логично. Самый сложный момент: кому отдать 3-е место в команде – Туктамышевой или Медведевой. Выбор пал на Женю (19 членов тренерского совета проголосовали за Медведеву, 7 за Туктамышеву, 1 воздержался. – Ред.). Как я понимаю, при голосовании большинство руковод­ствовалось результатами финала Кубка России в Великом Новгороде, который выиграла Женя. Повторюсь, это выбор тренер­ского совета, который всем пришлось принять.

Но, признаюсь, мне очень жалко Туктамышеву. В этом сезоне она восстала из пепла и прекрасно каталась, несмотря на технически сложнейшую программу.

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– Туктамышева, как и Кон­стантинова, были включены в список запасных на чемпионат мира на случай форс-мажора. На вашей памяти, Наталья, случались замены в последний момент?

– Конечно. В 1977 г. мой будущий муж Игорь Бобрин сидел на сборах в Хабаровске, готовился к чемпионату мира в Японии. Но вдруг перед соревнованиями ему сказали: «Возвращайся в Санкт-Петербург». В Японию же полетел Юрий Овчинников, просто потому что так решил министр спорта. И никого не интересовало, что один целенаправленно готовился к турниру, а другого отправили на чемпионат без акклиматизации.

В мечтах о медалях

– С одной стороны, в женской сборной России можно хоть три состава собрать, с другой – мы по ходу сезона не видели стабильности ни у кого из лидеров.

– Период взросления не может пройти стороной. Это сложный момент для спортсменок. Я прекрасно помню себя в этом возрасте. В 12 лет, когда ещё каталась в женском одиночном, у меня безумно болели колени и пятки, не могла нормально тренироваться. Потом у меня всё стало получаться, я перешла в танцы на льду. Дальше начались проблемы с лишним весом, очень переживала. Но ничего, как-то справилась! Переживут и девчонки наши. Вот только не надо из каждой их неудачи, падения раздувать пламя в Интернете! Складывается ощущение, что половине страны делать нечего, кроме как в соцсетях оскорблять спортсменов. Лучше бы с такой же страстью поддерживали фигуристок. Им сейчас очень непросто.

– Кстати, достаётся и вам. На одном из сайтов увидел едкое стихотворение в ваш адрес. Похоже, болельщики остались недовольны каким-то вашим высказыванием?

– Расскажу, в чём дело. Я давала интервью одному из телеканалов по последним событиям в фигурном катании. Редактор это интервью порезал и пустил в эфир слова о Медведевой. А всё хорошее, что я говорила про Туктамышеву, выкинули. Защитники Лизы тут же встрепенулись, отреагировали. С другой стороны, не так часто мне стихи посвящают (улыбается).

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– Через несколько дней (22 марта) решится судьба медалей чемпионата мира в женском одиночном катании. Как вы оцениваете шансы наших девочек?

– Выиграть нам «золото» в Сайтаме будет невероятно тяжело. Я даже не представляю, насколько чисто должны откатать свои программы наши, чтобы превзойти хозяек. Я знаю, как там ждут победы от японских участниц. На чемпионате мира сделают всё возможное, чтобы две японки оказались в призах, причём одна из них – на первом месте. Но будем верить в идеальные прокаты наших.

– А что касается остальных видов?

– Можно помечтать о двух медалях в парах (на момент подписания номера результаты ещё не были известны. – Ред.). Мужское одиночное катание? Если окажемся просто в призах – уже будет большой успех. Увы, это объективная реальность на сегодняшний день.

– Знаю, у вас особое отношение к танцевальной паре Иван Букин – Александра Степанова…

– Конечно, я очень переживаю за них, ведь мы столько лет прошли вместе с Андреем Букиным (Бестемьянова в паре с Букиным выиграли Олимпиаду-88, стали 4-кратными чемпионами мира и 5-кратными чемпионами Европы. – Ред.). Теперь дело продолжает сын Андрея. Мы мечтаем увидеть их на подиуме, только ради этого и работаем. Самое главное, они прибавляют от старта к старту, растут, прогрессируют.





Наталья Бестемьянова и Андрей Букин. Фото: www.globallookpress.com

Тиран или ласковая мама

– Этери Тутберидзе многие считают одним из сильнейших тренеров мира. Одни называют её тираном за жёсткие методы, другие – гением за качество работы. Вы к чему склоняетесь?

– Она действительно придумала что-то гениальное, раз это приносит результат. Её воспитанницы взяли два олимпий­ских «золота» (Липницкая и Загитова. – Ред.), а на подходе три перспективные юниорки – Щербакова, Трусова и Косторная. Конкуренция в женском одиночном катании возрастёт в разы! Вы говорите, тренер – тиран? Но тренер должен быть жёстким! Вспомните Станислава Жука. Он был жёстким. Очень. Гладить по голове спортсменов нельзя, так результата не добиться.

– Так вы сами занимались у Тать­яны Тарасовой! Её считают одним из самых строгих тренеров.

– Сначала я тренировалась у Эдуарда Плинера, с которым по жёсткости вообще никто не сравнится. Кстати, он работал и с Тутберидзе, когда она каталась. И я понимаю, откуда у Этери определённые навыки. Почерпнула она их от Плинера – замечательного, большого специалиста.

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– Удивили. Думал, Тарасова № 1 по жёсткости к своим подопечным.

– Что вы! После Плинера она – ласковая мама. Я пришла к ней из такой мясорубки одиночного катания, так что у неё мне всё давалось легко. Хотя однажды был случай. Как-то мы с Букиным приехали на меро­приятие, где был отец Татьяны Анатольевны – Анатолий Тарасов. Он нас подозвал и спросил Андрея: «Тебя после тренировок Татьяны не рвёт?» Андрей ответил: «Бывает, Анатолий Владимирович!» Тарасов добавил: «Ну значит, правильно Танька моя всё делает».

Так вот, чтобы вырасти в большого спортсмена, нужно себя преодолевать. Преодоление происходит разными путями: кто-то плачет, кто-то, сжав зубы, продолжает работать, кого-то рвёт от нагрузок. Но по-другому ты не дойдёшь до большой цели.