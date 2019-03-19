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Российский вертолет «Ночной охотник» получил новое оружие - «изделие 305»
Модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ получил новую управляемую ракету «изделие 305» с дальностью поражения целей свыше 25 км,
Информация о местоположении цели вносится в память системы в момент запуска с вертолета. По словам источника, на конечном участке полета «изделие 305» будет включать головку самонаведения для обнаружения и поражения цели в заданном районе. В свою очередь вертолет может получать видеосигнал с ракеты по защищенной информационно-командной радиолинии.
Ударный вертолет Ми-28Н получил название «Ночной охотник» за способность выполнять боевые задачи в любое время суток. После модернизации эффективность вертолета значительно увеличилась.
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Информация о местоположении цели вносится в память ракеты в момент запуска с вертолета.
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