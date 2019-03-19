Льготный кредит на покупку Geely сохранят, но процентная ставка изменится

БПС-Сбербанк и СЗАО «БелДжи» продлили масштабную программу кредитования китайских автомобилей белорусской сборки. Еще минимум год на покупку моделей Geely можно будет привлечь деньги банка по льготной ставке от 1,9% годовых.





Льготные условия действуют на все автомобили Geely, собранные в Беларуси. Правда, проценты на этот раз будут варьироваться. Так, на модель Emgrand 7 ставка банка останется прежней — 1,9% годовых. При покупке остальных моделей — кроссоверов Atlas и Emgrand X7 — кредит обойдется в 3,9% годовых.

Льготные кредиты вызвали ажиотаж среди покупателей. Всего за год БПС-Сбербанк выдал более тысячи займов на Geely. Число получателей превысило все изначальные прогнозы.

— Программа кредитования очень востребована среди населения. Она стала мощным стимулом для покупки автомобилей белорусской сборки и, соответственно, развития национального автопрома. Выдав более тысячи кредитов, мы решили на этом не останавливаться, понимая, какую важную роль играет льготное финансирование для белорусов, мечтающих сесть за руль новой машины, но не располагающих для этого достаточными сбережениями, — подчеркнули в БПС-Сбербанке.

Кстати, в среднем белорусы берут в банке по 28,3 тыс. рублей на Geely. Этого достаточно, чтобы покрыть 70−80% стоимости авто. Оставшуюся сумму покупатели вносят самостоятельно.

Получить льготный кредит можно почти при любой зарплате. И даже если задолженность по действующим займам превышает 40% ежемесячного дохода. Что важно, при определении максимальной суммы учитываются совокупные доходы близких родственников. Решение о выдаче кредита принимают в течение одного дня с момента подачи пакета документов.

Кредит на Geely позволяет первые три года пользоваться деньгами по сниженной ставке (1,9% или 3,9% годовых). Для этого минимум четверть стоимости машины нужно оплатить самостоятельно. Если банк покрывает до 90% стоимости машины, то льготная ставка действует два года. При этом кредит выдают максимум на семь лет, а после льготного периода проценты рассчитываются как ставка рефинансирования Нацбанка плюс 2,5 п.п. на модель Emgrand 7 и 3,9 п.п. на остальные модели. В то же время погасить кредит можно досрочно и без дополнительных платежей.