ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На контроле — техосмотр

20.03.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

На контроле — техосмотрС 18 по 22 марта Госавтоинспекция совместно с УП «Белтехосмотр» проходят мероприятия по контролю за своевременностью получения допуска к участию в дорожном движении транспортного средства. Напоминаем, что за участие транспортного средства без допуска его к участию в дорожном движении предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения либо штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. Также предусмотрена ответственность за совершение данного нарушения повторно в течение одного года после наложения административного взыскания (штраф от 2 до 5 БВ).

За допуск к участию в дорожном движении лицом ответственным за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств не прошедших гостехосмотр предусмотрен штраф от 4 до 6 БВ.

В. МИЛОСЕРДОВ,

начальник отделения ГАИ Шарковщинского РОВД.

Comments are closed.

« Как не попасть в СОП? Критерии и показатели изменились
Чарговая перамога ў раённым спаборніцтве жывёлаводаў Антаніны Маркелавай »
Новости дня
Новости разные
 
Накануне весенних каникул ГАИ напоминает о правилах перевозки детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика