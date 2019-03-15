На контроле — техосмотр

С 18 по 22 марта Госавтоинспекция совместно с УП «Белтехосмотр» проходят мероприятия по контролю за своевременностью получения допуска к участию в дорожном движении транспортного средства. Напоминаем, что за участие транспортного средства без допуска его к участию в дорожном движении предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения либо штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. Также предусмотрена ответственность за совершение данного нарушения повторно в течение одного года после наложения административного взыскания (штраф от 2 до 5 БВ).

За допуск к участию в дорожном движении лицом ответственным за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств не прошедших гостехосмотр предусмотрен штраф от 4 до 6 БВ.

В. МИЛОСЕРДОВ,

начальник отделения ГАИ Шарковщинского РОВД.