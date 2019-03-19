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Президент Токаев предложил назвать столицу Казахстана именем Нурсултан
Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил увековечить имя первого президента страны Нурсултана Назарбаева в названии столицы.
"Мы должны увековечить его великое имя. Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника, первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом: наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан", - сказал К. Токаев в ходе принесения присяги народу Казахстана в среду.
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Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил увековечить имя первого президента страны Нурсултана Назарбаева в названии столицы.
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