Накануне весенних каникул ГАИ напоминает о правилах перевозки детей

Как рассказала "АиФ" старший инспектор по АиП ОГАИ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория Царук,перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

- детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до 5 лет;

- детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от 5 до 12 лет.

При этом ремень безопасности должен фиксировать ребенка правильно, т.е. диагональный ремень должен проходить через плечо и грудную клетку и не соскальзывать на шею.

Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования указанных в части первой настоящего пункта устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

СПРАВКА За неиспользование детских удерживающих устройств в случаях, когда оно обязательно, предусмотрен штраф в размере до 4 базовых величин. В случае повторного такого нарушения в течение года предусмотрен штраф в размере от 2 до 8 базовых величин.

Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен.

Запрещается перевозить детей до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла, мопеда.

Очень важно, чтобы дети не только знали эти правила, но понимали, а также могли их применить в реальных жизненных ситуациях. Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного движения. И не забывайте, что личный пример - самая доходчивая форма обучения.